Myriam Bregman responde: “Llamarme ‘chilindrina troska’ refleja machismo”

La diputada nacional Myriam Bregman critica las declaraciones de Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso, donde lo acusó de usar un lenguaje que descalifica a la oposición. Sus palabras, en un contexto político caliente, revelan tensiones subyacentes en el discurso actual.

Durante una reciente entrevista en Modo Fontevecchia, la legisladora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, Myriam Bregman, expresó su indignación por el comentario del presidente Javier Milei, quien la tildó de “chilindrina troska”. Bregman señala que esta expresión tiene claras connotaciones machistas y que refleja una postura deliberada de desprecio hacia la oposición política.

Análisis de un lenguaje agresivo

Bregman argumentó que la frase de Milei es un intentó de desviar la atención de la fragilidad de su gobierno. “Todo ese discurso de agresión en lugar de debates constructivos solo demuestra que su administración está construida sobre bases inestables”, comentó.

La violencia en el discurso político

La diputada no se limitó a criticar un solo comentario. “El uso de expresiones como ‘chilindrina’ deja claro que buscan desvalorizarnos como mujeres. Es un ataque que perpetúa estereotipos machistas”, enfatizó. El impacto de este tipo de lenguaje trasciende el ámbito político, tocando temas de equidad y respeto hacia todas las mujeres en el ámbito público.

El contexto del Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Bregman destacó la contradicción que representa la actitud de Milei hacia la causa feminista, evidenciada incluso por su reciente intento de vincular el Ministerio de la Mujer a cuestiones económicas. “La agenda de la mujer no es un chiste, es una lucha seria que está siendo minimizada”, insistió.

Reacciones en la prensa internacional

El impacto de las declaraciones de Milei también resonó fuera del país, con importantes publicaciones como The Economist comentando la degradación de las figuras políticas a través de un lenguaje despectivo. “No podemos permitir que este comportamiento pase desapercibido”, advirtió Bregman.

Una guerra de palabras

Bregman también señala que el presidente parece manejar un guion intencionado en sus discursos, buscando polarizar y dividir la oposición. “No se dio cuenta de que sus ataques fueron dirigidos a figuras que no estaban presentes”, añadió, sugiriendo que esto pone de relieve la naturaleza orquestada de sus intervenciones.

Las implicaciones de un discurso machista

La diputada concluyó que el uso de términos agresivos y despectivos refleja una estrategia política, más que un simple desliz verbal. “Milei tiene claro quiénes somos y qué representamos en el Congreso”, afirmó, advirtiendo que su visión del kirchnerismo es superficial y restrictiva.

Una lucha constante por la equidad

Mientras el escenario político continúa evolucionando, Bregman reafirma su compromiso con la lucha por los derechos de las mujeres, remarcando la importancia de la solidaridad internacional. “La opresión que sufrimos las mujeres en distintas partes del mundo es una cuestión que nos toca a todas”, sostuvo.

La lucha por una representación justa y equitativa es solo una de las muchas batallas a las que Bregman se enfrenta. A través de su activismo, busca visibilizar el papel crucial de las mujeres en la política y desmantelar las estructuras que perpetúan la desigualdad.