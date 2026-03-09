¿Mercado Libre ajusta precios según el usuario que navega?

La discusión sobre la equidad de precios en Mercado Libre se intensifica tras denuncias de usuarios que afirman que la plataforma usa algoritmos para establecer precios diferentes basados en el perfil de cada cliente.

¿Precios Diferentes para Mismos Productos?

La inquietud surge en redes sociales: ¿es posible que dos personas enfrenten precios distintos por el mismo producto al mismo tiempo? Este debate ha capturado la atención de muchos y ha colocado a Mercado Libre en el centro de una polémica considerable.

La denuncia en redes

Recientemente, un usuario planteó en la plataforma X que la empresa estaría implementando una estrategia de «precios dinámicos», que ajusta los valores según las características de cada usuario, generando preocupación entre los consumidores.

Los Algoritmos Bajo el Lente

La situación se agudizó tras un artículo de U24 que reveló casos de consumidores que, al comparar el mismo artículo en diferentes dispositivos y cuentas, observaron diferencias notables en los precios.

Según el informe, la plataforma utiliza datos de navegación, ubicación y el historial de compras para evaluar cuánto está dispuesto a pagar un usuario específico.

Calificación como Estafa Oculta

Infocielo, otro medio relevante, describe esta situación como una posible «estafa oculta». El reportaje destaca que esta personalización de precios beneficia a ciertos usuarios mientras perjudica a otros, dependiendo de su historial de compras o urgencia por productos específicos.

¿Discriminación de Precios en el Aire?

La denuncia sugiere que si un consumidor tiene el servicio Meli+ o es un comprador frecuente, el algoritmo podría aplicar un precio más elevado comparado con un nuevo usuario o uno ocasional. Esta práctica, según Infocielo, emplea Inteligencia Artificial para maximizar beneficios mediante segmentación, lo que podría estar en conflicto con la Ley de Defensa del Consumidor en Argentina.

El Silencio y el Vacío Legal

Hasta el momento, la compañía liderada por Marcos Galperin no ha proporcionado una respuesta formal que aclare estas variaciones en los precios. Aunque los precios dinámicos son comunes en industrias como la aviación o el transporte, su implementación en el comercio minorista digital genera numerosas dudas.

La controversia continúa, y un número creciente de usuarios ahora opta por navegar en «modo incógnito» o sin iniciar sesión, buscando confirmar si el precio que les ofrece la plataforma es realmente el más bajo disponible.

La inquietud persiste: ¿realmente estamos pagando el mejor precio o el que el algoritmo ha decidido para nosotros?