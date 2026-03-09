Trump: Australia protegerá a futbolistas iraníes que se niegan a cantar el himno

En un gesto que resalta la situación de los derechos humanos, Donald Trump anunció que Australia aceptará dar asilo a algunas jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán, tras un diálogo con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó el lunes que Australia concederá asilo a varias futbolistas de la selección femenina de Irán. Esta decisión se tomó después de una conversación con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y en respuesta a una solicitud pública de Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, quien buscó protección para las jugadoras.

Trump compartió en su red social, Truth Social: «Acabo de hablar con el primer ministro Anthony Albanese sobre la selección nacional femenina de fútbol de Irán. ¡Él se está ocupando! De cinco ya se ha ocupado.» La preocupación por la seguridad de las futbolistas se intensifica, ya que algunas desean regresar a Irán debido a las amenazas que enfrentan contra sus familias.

Un contexto de tensión en el deporte

Este anuncio llega tras el pedido de Reza Pahlavi de asegurar la seguridad de las futbolistas, quienes llegaron a Australia justo antes de los bombardeos estadounidenses que resultaron en la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. La situación de estas jugadoras se complicó después de que ellas se negaron a cantar el himno nacional previo a un partido de la Copa de Asia, disputado en territorio australiano.

Presiones y amenazas a las futbolistas

Las jugadoras iraníes, según los informes de Pahlavi en la red X, enfrentan amenazas severas por parte del régimen iraní. «Corren el riesgo de sufrir graves consecuencias si regresan a Irán», advirtió Pahlavi, quien también instó al gobierno australiano a garantizar su seguridad. Esta solicitud ha sido respaldada porActivistas internacionales y figuras de renombre, como la escritora J.K. Rowling, quien pidió protección para el equipo desde sus redes sociales.

Durante su primer partido en el torneo, las futbolistas optaron por guardar silencio durante el himno nacional, un acto visto como una protesta política. En encuentros posteriores, el equipo decidió cantar el himno.

Reacción de la comunidad y del gobierno australiano

Durante un evento, Donald Trump saluda a los presentes en medio de la tensión geopolítica.

Medios estatales en Irán tildaron a las jugadoras de «traidoras en tiempo de guerra», criticando su comportamiento y considerándolo como «la máxima deshonra». Frente al estadio en Gold Coast, Australia, una multitud se unió en protestas, exigiendo «cambio de régimen en Irán» y clamando por la liberación de las futbolistas.

El ministerio del Interior australiano declaró a AFP que «no puede comentar sobre situaciones individuales». Según Zaki Haidari, activista de Amnistía Internacional, hay un alto riesgo de persecución para las jugadoras si son devueltas a su país, y algunas de ellas ya han recibido amenazas que comprometen la seguridad de sus familias. La embajada iraní en Australia aún no ha emitido un comentario sobre la situación.

La selección femenina de Irán hizo su debut en la Copa de Asia en 2022, convirtiéndose en símbolo de lucha en un contexto donde las mujeres enfrentan severas restricciones en el país.