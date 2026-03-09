Sheinbaum: La mayoría de las armas de carteles mexicanos provienen de EE.UU., responde a afirmaciones de Trump

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se pronunció enérgicamente sobre los recientes comentarios de Donald Trump, quien calificó a México como el “epicentro de la violencia.” Su mensaje subrayó la necesidad de que Estados Unidos actúe contra el tráfico de armas.

La presidenta Sheinbaum no se quedó callada ante las acusaciones de Trump. En un reciente discurso, enfatizó que la solución a la violencia en México requiere un compromiso de EE.UU. para frenar el tráfico de armas ilegales que alimentan a los carteles mexicanos.

Cuestión de Armas: Un Problema Urgente

“Si se detuviera la entrada de armas ilegales de EE.UU. a México, los grupos criminales no tendrían acceso a armamento de alto poder,” afirmó la mandataria. Según datos de su administración, aproximadamente el 75% de las armas utilizadas por los carteles provienen del país vecino.

Demandas y Juicios

México ha instado en varias ocasiones a la administración estadounidense a tomar medidas para restringir el tráfico de armas. En 2021, el país emprendió acciones legales contra varios fabricantes de armas en EE.UU., aunque el tribunal supremo desestimó la demanda el año pasado.

Reacción a los Comentarios de Trump

Los comentarios de Sheinbaum se dieron en respuesta a una declaración de Trump en su “Cumbre de las Américas”, donde afirmó que la violencia de los carteles es un problema que afecta a toda la región. “El epicentro de la violencia cartelaria es México,” aseguró Trump, quien también tuvo palabras elogiosas hacia Sheinbaum.

“Le pedí que me dejara erradicar a los carteles,” dijo Trump, citando a la presidenta, quien supuestamente respondió: “No, no, no, por favor, presidente.”

Los Temores de una Intervención Militar

Trump ha mencionado en diversas ocasiones la posibilidad de una intervención militar en México para combatir el narcotráfico, una idea que la presidenta Sheinbaum ha rechazado firmemente. “Es bueno que Trump diga públicamente que no queremos su intervención militar. Es la verdad,” aseguró en una columna de opinión reciente.

Perspectivas de Expertos

Viri Ríos, analista política mexicana, calificó los comentarios de Trump como sexistas y subrayó que la narrativa de que México es la fuente de la violencia cartelaria es errónea. “El epicentro de la violencia no es México, es Estados Unidos,” afirmó en una entrevista. “Los carteles son impulsados por la demanda de drogas de EE.UU. y equipados con armas estadounidenses, lo que ha facilitado una ola de sangre y caos en América Latina.”