Pobreza Femenina: Un Desafío Urgente

Las estadísticas de 2026 revelan un panorama desalentador para las mujeres en Argentina, quienes se encuentran en una posición de desventaja en el ámbito laboral y social, afectadas por una amplia serie de desigualdades.

El 64,2% de las mujeres en Argentina pertenecen al grupo de los sectores con menores ingresos. A pesar de que la brecha salarial se mantiene estancada en un 27%, en el ámbito del empleo informal esta disparidad se agrava, alcanzando el 40%. El impacto de la actual situación económica ha sido especialmente severo en los hogares encabezados por mujeres, acentuando la feminización de la pobreza.

Brechas Salariales y Desocupación

Las mujeres representan alrededor del 64% de la población en condiciones de pobreza, lo que se atribuye a desigualdades estructurales en el mercado laboral. La brecha salarial en sus ingresos se sitúa en aproximadamente un 20%, con una participación femenina en el mercado laboral de solo el 52,6%, considerablemente inferior al 70,1% de los hombres.

Desempleo y Condiciones Informales

La situación de desocupación para las mujeres es preocupante, con una tasa del 7,4% frente al 5,9% de los varones. Además, el 38% de las mujeres se encuentra en empleo informal, lo que limita su acceso a derechos y protección social. La carga desigual de trabajo doméstico no remunerado tiene un impacto directo, ya que las mujeres dedican en promedio tres horas más al día que los hombres a estas tareas, restringiendo su desarrollo profesional.

Desigualdades patrimoniales y tributarias

La disparidad no se limita a los ingresos; el sistema tributario también refleja una desigualdad sustancial. Solo un 32,8% de quienes tributan por Bienes Personales son mujeres, y apenas el 30% en el caso del Impuesto a las Ganancias, evidenciando que la riqueza sigue concentrada en manos masculinas, quienes constituyen el 63% de la población con mayores ingresos.

Violencia de Género y Femicidios

Los datos de 2025 son alarmantes: se registraron 266 femicidios, lo que equivale a un asesinato de mujer cada 34 horas. Esta violencia está aumentando, con un 45,5% de la población percibiendo un incremento desde la llegada del actual gobierno. Los femicidios suelen ocurrir en un contexto familiar, donde la víctima comparte vínculo con el agresor.

Desmantelamiento de Políticas Públicas

El desmantelamiento del Ministerio de Mujeres y la reducción del presupuesto para programas de protección de género han sido significativas, con un recorte del 86,5% en 2026 en comparación con 2023. Esto da cuenta de un retroceso en la lucha por la equidad de género y la protección de las víctimas de violencia.

Impacto en el Futuro de las Mujeres

Las políticas actuales implican que 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación adecuada, viendo limitados sus recursos a una pensión mínima que exige mayor edad comparada con la jubilación standard. Esta situación perpetúa la desigualdad y limita sus derechos a largo plazo.