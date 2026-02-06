Naranja X se transforma en banco para desafiar a Mercado Pago en México

El Grupo Financiero Galicia se prepara para revolucionar el sector financiero mexicano con su subsidiaria N-Xers, buscando una licencia bancaria para ofrecer servicios disruptivos en un mercado en pleno auge.

El Auge del Ecosistema Fintech en México

El sector fintech en México ha dejado de ser una mera expectativa y se erige como el pilar de la inclusión financiera en el país. Con la proyección de consolidarse como el segundo mercado más relevante de América Latina para 2026, México se encuentra en el centro de una transformación impulsada por una regulación sólida y una creciente adopción de servicios digitales.

Las fintech, que incluyen gigantes como Nubank y Mercado Pago, están aquí para quedarse. De hecho, se estima que este sector contribuirá con un 3% adicional al PIB gracias a la digitalización de la economía informal.

Fase de Consolidación y Competencia

Tras un 2025 marcado por una «limpieza» del sector, la madurez en el ámbito fintech está a la vista. Ya no se trata solo de ofrecer aplicaciones con un diseño atractivo; es hora de construir una infraestructura financiera sólida que compita de igual a igual con la banca tradicional. El área de Pagos y Remesas destaca con un crecimiento anual superior al 16%, atrayendo la atención de inversores a pesar de un enfoque más selectivo respecto a los capitales de riesgo.

Naranja X: Nuevas Fronteras

Frente a este panorama, Naranja X, del Grupo Financiero Galicia, planea establecerse firme en el mercado mexicano. Con una solicitud para obtener una licencia bancaria ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), N-Xers S.A. de C.V. busca replicar su exitoso modelo en el país azteca.

Su objetivo principal es entrar en uno de los mercados más competitivos de la región, llevando su experiencia en servicios financieros digitales a la población que aún se encuentra al margen del sistema bancario. Este movimiento representa un hito en la expansión del grupo, que tradicionalmente se ha enfocado en Argentina.

Origen de Naranja X

Naranja X nace de la transformación digital de la tradicional Tarjeta Naranja, surgida en Córdoba en los años 90. Con un enfoque renovado, el grupo ha integrado sus operaciones físicas y digitales, ofreciendo una plataforma que combina servicios de cuentas remuneradas, transferencias y pagos.

Proyección y Estrategia en México

El objetivo de N-Xers es claro: brindar una gama completa de servicios financieros digitales, compitiendo con neobancos y bancos establecidos en México. Aunque la operación bancaria depende de la aprobación de la licencia, la filosofía de la compañía se centra en empoderar a los no bancarizados, ofreciendo cuentas de ahorros y créditos gestionados a través de una aplicación.

Sumado a esto, el programa NXers Changemakers pone en práctica iniciativas sociales, marcando una diferencia en la comunidad y destacando el compromiso de la empresa con la responsabilidad social.

Mirando Hacia Adelante: Pasos Estratégicos

La incursión de N-Xers no solo implica un proceso administrativo, sino una reingeniería completa de su infraestructura técnica. Se contempla la implementación de modelos avanzados como el Machine Learning para optimizar el scoring de crédito y adaptarse de forma integral a los sistemas de compensación nacional.

Razones Clave para la Expansión

Analistas destacan varias razones para la decisión de Naranja X de entrar al mercado mexicano:

Bancarización: Un alto porcentaje de la población es no bancarizada, un segmento que Naranja X está lista para atender. Diversificación de riesgos: Operar en México ayuda a reducir la dependencia económica de Argentina. Consolidación regional: Fortalecer su presencia en el Cono Sur y en el mercado hispanohablante.

El Futuro del Sector Fintech en México

Con algunas fintech mexicanas preparándose para sus salidas a bolsa en 2026, el ecosistema está en constante evolución. La adopción de tecnologías emergentes como IA autónoma y finanzas embebidas redefinirá el panorama financiero, ofreciendo servicios más accesibles y eficientes.

Este proceso de modernización se alinea con las reformas de la «Ley Fintech», que busca establecer nuevos estándares de competencia y transparencia en el sector.