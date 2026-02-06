Hoy: Cielo Nublado y 26°C, según el SMN

Las condiciones climáticas se presentan favorables para Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, con un viernes ideal para disfrutar al aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado un día de buen clima para este viernes 6 de febrero. La jornada comenzará con temperaturas en ascenso y un cielo parcialmente nublado.

Temperaturas y Vientos durante el Día

En la madrugada, se registró una temperatura mínima de 13° y vientos del sudoeste que oscilaron entre 23 y 31 km/h. A medida que avance el día, la mañana traerá un leve incremento, alcanzando los 16°, con nubosidad parcial y vientos suaves de entre 13 y 22 km/h.

La tarde promete ser cálida, con una temperatura máxima que llegará a los 26° y vientos del sudoeste de baja intensidad. Al caer la noche, el cielo se despejará, registrándose un descenso térmico hasta los 22°, con un leve viento del oeste.

Sábado con Climas Estables

El sábado 7 de febrero se esperan condiciones meteorológicas estables en la región. La madrugada comenzará con una temperatura mínima de 18°, subiendo hasta un máximo de 24° por la tarde. El cielo se presentará con nubosidad variable y vientos suaves provenientes del norte.

Sitios Clave en Chubut

En localidades como Esquel, se anticipa un día con nubosidad parcial y una temperatura máxima de 21°. En Trelew, no se esperan lluvias, con un pronóstico de 22°, aunque podrían presentarse ráfagas de viento de hasta 50 km/h por la mañana. Mientras tanto, Puerto Madryn disfrutará de buen tiempo, con un cielo despejado y temperaturas que alcanzarán los 24°.