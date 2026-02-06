Logros y Desafíos: La Cumbre Petro-Trump en la Casa Blanca

Encuentro entre Petro y Trump: Un Nuevo Capítulo en la Relación Bilateral

En un ambiente marcado por la tensión, los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, se reunieron en la Casa Blanca. Este encuentro, a puertas cerradas, promete ser un hito en su complicada relación.

Un Encuentro Esperado

La reunión, que duró cerca de dos horas, se produjo después de meses de desencuentros y cruzados verbales. Trump había hecho declaraciones provocadoras, mientras que Petro respondió con críticas sobre la intervención estadounidense en Colombia.

Acercamiento Sorpresivo

Ambos mandatarios mostraron gestos de cordialidad durante la reunión, lo que sugiere un posible deshielo. Petro regresó a Colombia con un fortalecimiento de su imagen internacional, aunque sin acuerdos concretos.

Las Palabras de Trump y Petro

Trump admitió que, a pesar de sus diferencias, la reunión transcurrió en un ambiente positivo. señaló que discutieron temas sobre el narcotráfico y la posibilidad de sanciones, aunque no se ofrecieron detalles específicos. Por su parte, Petro expresó su satisfacción con el tono de la conversación, destacando que había un entendimiento mutuo en torno a las sanciones.

Perspectivas sobre el Narcotráfico

Uno de los principales objetivos de Petro fue desafiar la narrativa estadounidense sobre el narcotráfico. Afirmó que Colombia no es responsable del consumo global de drogas y propuso que los verdaderos capos no operan desde el campo, sino desde lujo y riqueza en ciudades extranjeras.

Implicaciones para la Política Colombiana

El viaje de Petro también tiene repercusiones en el ámbito interno. Con elecciones presidenciales a la vista, el mandatario sostiene que el encuentro con Trump podría ayudar a calmar las críticas respecto a una posible ruptura en las relaciones con Estados Unidos, asegurando que su gobierno sigue siendo un aliado estratégico.

Preguntas Sin Respuesta

Pese a la cordialidad, el encuentro dejó más preguntas que respuestas. No se anunciaron acuerdos formales ni se abordaron las preocupaciones sobre las sanciones que enfrentan ambos gobiernos. La relación bilateral sigue siendo frágil y llena de desafíos por resolver.