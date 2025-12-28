NBA: La Desigual Batalla de Altura que Conmueve al Mundo

La jornada del sábado encendió las emociones en la NBA, con dos enfrentamientos que fueron más allá del básquetbol en la cancha. Los fanáticos vibraron no solo por los puntos en el marcador, sino también por las intensas peleas que se desataron.

El primer altercado tuvo lugar en el duelo entre New Orleans Pelicans y Phoenix Suns. Restando poco más de dos minutos para el final del tercer cuarto y con un marcador a favor de los Suns (87-83), un roce entre José Alvarado, de los Pelicans, y Mark Williams, de los Suns, llevó a una explosión de adrenalina que acabó con ambos jugadores expulsados.

El Enfrentamiento entre Alvarado y Williams

El incidente comenzó cuando Alvarado empujó a Williams, sintiéndose ofendido por un movimiento que el jugador de Phoenix hizo en una cortina. Aunque el árbitro sancionó la acción, la tensión no se disipó. Williams respondió al empujón y, tras un intercambio de palabras, la situación escaló rápidamente. Alvarado, de 1.83 metros, se plantó frente a Williams, que mide 2.13 metros, y el intercambio físico fue inevitable.

Ambos jugadores comenzaron a lanzarse golpes, y Alvarado logró conectar un puñetazo en la cara de Williams antes de que los demás jugadores intervinieran para detener la pelea.



La intensa pelea entre Alvarado y Williams en la NBA

Consecuencias del Altercado

Tras la pelea, los árbitros decidieron expulsar a ambos jugadores. Alvarado, visiblemente enfadado, salió corriendo hacia los vestuarios, en busca de su oponente, aunque finalmente no se produjeron más enfrentamientos.

Ni Alvarado ni Williams atendieron a la prensa después del partido, y los cuerpos técnicos informaron que no revisaron las grabaciones del incidente.

El encuentro culminó con la victoria de los Suns, 123-114, posicionándolos séptimos en la tabla, mientras que los Pelicans se ubican en el último lugar.

José Alvarado, de 1.83 metros, y Mark Williams, de 2.13 metros, protagonistas de la pelea Crédito: TYLER KAUFMAN – GETTY IMAGES NORTH AMERICA



Otra Controversia: Giannis Antetokounmpo y el Código de Honor

Menos de una hora después, otra controversia emergió durante el partido que enfrentó a Milwaukee Bucks y Chicago Bulls, donde los Bucks se llevaron el triunfo por 112-103. Giannis Antetokounmpo desató el descontento de los jugadores de Chicago tras realizar una impresionante volcada cuando el juego ya estaba decidido.

Los jugadores de los Bulls, Nikola Vucevic y Coby White, se acercaron a Antetokounmpo para recriminarle que había quebrantado las reglas no escritas del juego. Coby White, visiblemente molesto, afirmó: “No debería haber volcado la pelota. Es una falta de respeto al juego”.

La Respuesta de Giannis

Lejos de mostrar arrepentimiento, Antetokounmpo defendió su acción, argumentando que su equipo necesita encontrar su identidad y luchar por los playoffs. “Si esa volcada sirve para que todos se despierten, que así sea”, declaró el griego, haciendo eco de la presión que siente el equipo en la competencia.

Con esta intensa noche de baloncesto, la NBA continúa ofreciendo emociones fuertes tanto dentro como fuera de la cancha.