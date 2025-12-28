Video: Els Enfarinats – La Batalla de Harina y Huevos en una Fiesta Española

En la pintoresca localidad de Ibi, en el sureste de España, se lleva a cabo un festival único que combina humor y un profundo sentido de comunidad.

Una Celebración Histórica y Singular

Els Enfarinats es una festividad que ha perdurado a través de los años, destacándose por su naturaleza peculiar y divertida. Con más de dos siglos de historia, este evento se ha convertido en un símbolo de la identidad local.

La Dramática Toma del Poder

Durante esta jornada, los participantes se visten con trajes de estilo militar, llevando a cabo un ingenioso «golpe de estado» simbólico. Aquí, la diversión y el desenfreno son la norma hasta que el sol se oculta.

Reglas y Sanciones

Los asistentes deben seguir una serie de reglas. Aquellos que incumplen las normativas, enfrentan multas cuyo total se destina a causas benéficas, convirtiendo a esta celebración en un acto solidario.

Una Tradición Que Melodiza el Invierno Español

Els Enfarinats es conocido por ser una de las tradiciones invernales más curiosas y entrañables de España. La mezcla de sátira, alegría y un fuerte espíritu comunitario hacen de esta festividad un evento inolvidable para quienes participan y para quienes lo observan.