Neffa: ‘Se acumularon casi USD 5.500 millones por la flexibilización de dividendos’

La reciente flexibilización en el giro de dividendos al exterior ha marcado un cambio significativo en el mercado financiero de Argentina, generando expectativas y dudas sobre la reacción de las empresas. ¿Por qué algunas han optado por métodos alternativos como el BOPREAL o el contado con liquidación?

En conversación con Gustavo Neffa, director de Research for Traders, se abordó la situación actual de las utilidades retenidas en el país. Neffa destacó que todavía hay un notable stock de ganancias no distribuidas, estimado entre 5.000 y 5.500 millones de dólares, que permanecen en espera de ser transferidas al extranjero. Es importante señalar que esta flexibilización es parcial y solo aplica para dividendos generados en el año 2025, dejando atrás los de años anteriores.

Rendimientos Atractivos del BOPREAL

En cuanto al uso del BOPREAL, Neffa indicó que muchas empresas están aprovechando rendimientos competitivos, como el BOPREAL 2027 que actualmente ofrece una rentabilidad de apenas 4%. En cambio, el BOPREAL 2028, que se espera para después de las elecciones de octubre de 2024, prometía un atractivo 7,2%. “Es un bono realmente apetecible”, destacó.

Contado con Liquidación y Decisiones Empresariales

El experto también reflexionó sobre el uso del contado con liquidación (CCL), el cual responde a decisiones estratégicas de las empresas que optaron por pagar dividendos bajo esta modalidad sin esperar la aprobación del Banco Central. “Muchas compañías han elegido esta política”, subrayó Neffa, añadiendo que las distorsiones del cepo influyen en estas decisiones. “Las tasas deberían disminuir a medida que se avance en la flexibilización del cepo”, añadió.

Oportunidades en el Mercado Cambiario

Neffa también se refirió al canje entre MEP y CCL, que presenta un diferencial que varía entre 3,5% y 4%. Este contexto podría brindar oportunidades financieras, ya que retirar dinero en estas plataformas podría resultar en pérdidas, mientras que ingresarlo puede ser beneficioso.

Inversiones Recomendadas y Crecimiento Exportador

El especialista mencionó el bono AO28 como una recomendación clave para los clientes de RFT, dado que ofrece pagos mensuales y alta liquidez, permitiendo a los inversores operar tanto en pesos como en dólares. Además, Neffa observó que el incremento en los plazos fijos en dólares está estrechamente relacionado con un notable aumento en las exportaciones, que alcanzaron más de 8.000 millones de dólares en marzo. “Los bancos parecen estar interesados en captar estos dólares para apoyar el comercio exterior”, concluyó.