Rating del Domingo: Sin Gran Hermano, ¡pero con un Martín Fierro a la Moda! Lo Más Visto del Día

Este domingo, la transmisión de la gala dominical de Gran Hermano fue interrumpida para dar paso a la ceremonia de los Martín Fierro, que esta vez puso el foco en la moda más que en los premios tradicionales de la televisión y la radio.

Telefe cambia de rumbo

La decisión de Telefe de reemplazar la gala habitual de Gran Hermano por la entrega de los codiciados Martín Fierro atrae la atención. Sin embargo, esta edición destacó más los looks de los famosos que los premios en sí, lo que tuvo un impacto notable en los ratings: la Alfombra roja superó a la ceremonia principal.

Un inicio poco convencional

La velada comenzó con una previa centrada en las vestimentas de los nominados, en un ambiente que, más que lujoso, parecía un espacio teatral pequeño, lo que restó atractivo visual al evento. La Alfombra roja alcanzó unos destacados 10,1 puntos de rating, mientras que la ceremonia, conducida por Valeria Mazza e Iván de Pineda, obtuvo 9,4 puntos en su primera parte.

Resultados inesperados y baja de audiencia

En el tercer lugar, Pasapalabra, también de Telefe, se posicionó con 7,9 puntos. El ranking se completó con la segunda parte de la entrega de los Martín Fierro a la moda, con 6,2 puntos, mientras que el ciclo Cine Shampoo IV, que presentó Top Gun: Maverick, marcó 5,3 puntos. En general, fue un día de cifras bajas en la televisión.

Un evento sin clima festivo

A pesar de la relevancia del evento, la química entre los conductores fue cuestionable. A menudo interrumpían su discurso y se notaba que Valeria a veces se perdía en cámara, mientras que Iván no logró conectar con el público como lo hace en sus propios programas. El ambiente también fue menos festivo, con menos rostros conocidos que en ediciones anteriores.

Tributos y premiaciones

El evento contó con momentos destacables, como Susana Giménez, quien recibió un homenaje implementando imágenes reales con tecnología de inteligencia artificial. Mirtha Legrand, sin embargo, se ausentó debido a problemas de salud.

Entre los premios, el más cotizado, el de Oro, fue otorgado a Juana Viale por la colección de vestidos diseñados por Gino Bogani para su programa Almorzando con Juana.

Telefe lidera la audiencia

En términos de ratings, Telefe se posicionó como el canal más visto del día, con un promedio de 5,8 puntos, enfrentando a El Trece con 3,5 puntos. Elnueve también superó a América, alcanzando 1 punto frente a 0,9.

Expectativas para la próxima gala de Gran Hermano

Este lunes 27 de abril se anticipa una noche movida en la televisión abierta, ya que en Gran Hermano se llevará a cabo una gala de eliminación entre cinco nominados y se espera la entrada de un nuevo participante para reemplazar a La Maciel, quien abandonó el juego recientemente.