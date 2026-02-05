Netflix impulsa la inteligencia artificial para transformar el futuro del cine

La inteligencia artificial está transformando el panorama del entretenimiento como nunca antes. Netflix, en una jugada audaz, está liderando esta innovación al integrar IA generativa tanto en sus producciones cinematográficas como en sus videojuegos interactivos.

En un emocionante avance, Netflix anunció la implementación de IA generativa en su serie argentina El Eternauta, logrando crear efectos visuales de forma inédita. La secuencia de un colapso de un edificio en Buenos Aires se completó sorprendentemente más rápido y a un costo notablemente menor que los métodos tradicionales, según reveló el co-CEO Ted Sarandos.

Un Hito en la Producción Cinematográfica

Este primer uso de IA generativa en una producción de Netflix no solo marca un nuevo capítulo tecnológico, sino que también simplifica la creación de escenas complejas que antes eran difíciles o imposibles de realizar. Además, la compañía ha señalado que esta tecnología no solo reduce costos, sino que también puede potenciar la creatividad de los realizadores, permitiéndoles explorar narrativas visuales más ambiciosas.

Normas Éticas en el Uso de IA

La llegada de estas tecnologías también ha generado un debate sobre su uso ético. En respuesta, Netflix difundió en 2025 una serie de directrices para proteger los derechos de los creadores y garantizar la integridad de las producciones. Estas pautas subrayan la importancia de la supervisión humana y la transparencia en el uso de herramientas de IA, limitando su rol a un apoyo y no como sustituto del talento humano.

Innovaciones en Videojuegos Interactivos

Más allá del cine, Netflix está revolucionando los videojuegos con IA generativa. La plataforma está desarrollando herramientas que permitirán crear mundos, personajes y diálogos que se adaptan a las decisiones del jugador, ofreciendo una experiencia única. Este modelo busca fusionar las narrativas cinematográficas con la interactividad de los videojuegos, donde cada elección del usuario influye en el desarrollo de la historia.

Personalización: Una Nueva Era de Entretenimiento

Netflix también está utilizando modelos de aprendizaje automático para personalizar las recomendaciones de contenidos. Para 2026, están previstos anuncios generados por IA que se integrarán de manera más natural en las producciones, haciendo que la experiencia del usuario sea aún más envolvente.

Desafíos y Futuro de la IA en la Industria

Sin embargo, el uso de IA generativa no está exento de críticas. Varios grupos de la industria han expresado su preocupación por cómo estas herramientas podrían afectar los empleos creativos. La reflexión actual en Hollywood y entre las plataformas se centra no solo en las posibilidades que ofrece la IA, sino también en cómo esta puede coexistir con el talento humano que da vida a las producciones.