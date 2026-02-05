Riesgo país supera los 500 puntos; acciones argentinas caen hasta un 6% en Wall Street

El contexto económico actual en Argentina se complica, con un marcado aumento en el riesgo país y desplomes en los mercados de acciones y bonos. La angustia se siente en Wall Street y el Merval, reflejando una realidad preocupante para inversores y ciudadanos.

Cifras Alarmantes: Riesgo País Supera los 500 Puntos

Este jueves 5 de octubre, el riesgo país alcanzó los 520 puntos, marcando su nivel más alto desde el 25 de enero. Esta subida supone un incremento de 18 puntos respecto al cierre anterior y se debe a un reacomodamiento general en los mercados financieros.

Desplome en la Bolsa: Acciones en Caída

En Wall Street, las acciones de empresas argentinas se desploman. Supervielle lidera las caídas con un descenso del 6,1%, seguido por BBVA con 5,8% y Grupo Galicia con 5,3%.

En el Merval, el panorama es igualmente sombrío: se observan bajas significativas en BBVA (-4,2%), Supervielle (-3,5%) y Telecom (-3,3%).

Bonos en Retroceso: La Tendencia Continúa

La mayoría de los bonos argentinos tampoco escapan a esta tendencia negativa. AL41D cae un 1,6%, GD46D un 0,9%, y AL35D un 0,5%, reflejando un clima de incertidumbre en el mercado.

Causas Detrás del Aumento del Riesgo País

Leo Anzalone, director del CEPEC, explica que a pesar de un panorama interno mejor en comparación a meses anteriores, el riesgo país ha aumentado sin una razón clara. Según Anzalone, «el movimiento por encima de 500 puntos es más producto de un reacomodamiento de portafolios a nivel global que de un deterioro particular en la economía argentina”.

Además, los cambios en el contexto internacional, como tasas más elevadas en Estados Unidos y una mayor aversión al riesgo, impactan directamente en bonos de alto riesgo como los argentinos.

Misión del FMI en Argentina: Un Revisor Clave

Este mismo día, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribó al país para revisar los compromisos del acuerdo establecido con el gobierno del presidente Javier Milei. El equipo está liderado por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, en un momento crítico para la economía argentina.

Su visita se produce poco después de la renuncia de Marco Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y el anuncio de la no implementación de una nueva metodología para calcular la inflación, lo que genera aún más dudas sobre la dirección económica del país.