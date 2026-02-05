Rescatan a un niño de 2 años encerrado en una camioneta con 37° en Pilar

Un angustiante suceso tuvo lugar en Pilar, donde un niño de solo dos años fue rescatado de una camioneta en medio de un intenso calor, tras permanecer aislado durante aproximadamente 30 minutos.

El incidente ocurrió este lunes por la tarde en el estacionamiento del Paseo Champagnat, donde las temperaturas alcanzaban los 37 grados. La rápida intervención de la Policía fue crucial, luego de un llamado al 911 por parte del personal de seguridad del centro comercial. Afortunadamente, el menor mostró signos de deshidratación, pero logró salir ileso.

La situación que puso en alerta a todos

Aproximadamente a las 17 horas, un niño fue encontrado dentro de una Renault Oroch bordó, completamente cerrado y con los vidrios alzados. Su llanto intenso y la alarma del vehículo fueron los que llamaron la atención de los empleados del shopping, quienes inmediatamente alertaron a las autoridades.

La acción de los oficiales

Al llegar al lugar, un sargento del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) constató que el niño estaba llorando y visiblemente sudoroso, con un claro riesgo de descompensación. Un testigo indicó que el pequeño llevaba aproximadamente 20 minutos encerrado. Las autoridades intentaron localizar a los familiares mediante los altavoces del centro comercial, pero no tuvieron éxito.

Una medida urgente

Ante la desesperante situación y el calor abrumador, el oficial decidió romper con cuidado el vidrio lateral trasero de la camioneta para liberar al niño, tomando precauciones para no lastimarlo. “Lo llamamos juguetonamente para que no se asustara”, explicó posteriormente en una entrevista a C5N. El niño fue rescatado consciente, aunque presentaba signos de baja hidratación.

La aparición de los familiares

Poco después del rescate, los abuelos del niño, de 44 y 45 años y de nacionalidad boliviana, llegaron al lugar. Ellos explicaron que habían dejado al pequeño dormido creyendo que su compra sería rápida.

Investigación en curso

La Unidad Fiscal de Instrucción N.º 2 de Pilar está llevando a cabo una investigación para establecer responsabilidades en este incidente. Afortunadamente, el menor recibió asistencia y no sufrió lesiones graves.