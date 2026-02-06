Netflix lanza el tráiler de ‘Parque Lezama’, la nueva película de Juan José Campanella

"Parque Lezama: La Aclamada Obra Teatral se Reinterpreta en la Pantalla Grande"

Descubre la magia de "Parque Lezama", la famosa obra de teatro que ahora se transforma en una comedia cinematográfica, con un elenco estelar y una mirada renovada sobre la amistad y la vida.

Parque Lezama, la emblemática obra de teatro dirigida por Juan José Campanella, da un emocionante salto al cine. Con los aclamados Luis Brandoni y Eduardo Blanco como protagonistas, esta adaptación se lanzará en cines el 19 de febrero y estará disponible en Netflix a partir del 6 de marzo.

De Teatro a Cine: Una Trayectoria Triunfal

La película es una adaptación de la exitosa obra teatral argentina, inspirada en I’m Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner. Parque Lezama se presenta como un cruce perfecto entre el humor y la ternura, explorando la valiosa conexión que se forja al entablar conversaciones con desconocidos.

Un Elenco Inolvidable: Historias que Resuenan

La trama gira en torno a la amistad entre León Schwartz, interpretado por Luis Brandoni, y Antonio Cardozo, bajo la actuación de Eduardo Blanco. Junto a ellos, completan el elenco Verónica Pelaccini (Clarita Schwartz), Agustín Aristarán (Gonzalo Menéndez Roberts), Manuela Menéndez (Laura), Alan Fernández y Matías Alarcón.

Relatos de Amistad y Reflexiones

La comedia narra la inesperada relación entre un antiguo militante del Partido Comunista y un conformista. Desde un banco del Parque Lezama, estos personajes comparten diálogos plenos de risas y emociones mientras enfrentan desafíos tanto en el parque como en sus propias familias.

Un Legado Teatral que Perdura

La obra original tuvo una exitosa trayectoria de cuatro temporadas. Al despedirla, Brandoni expresó con nostalgia: «Todo tiene un final, y queremos hacerlo bien». Por su parte, Blanco comentó sobre la magia del teatro y su impacto en el público, resaltando que, a pesar de su baja adaptación en algunos momentos, siempre lograba cautivar a los espectadores.

Producción y Estreno