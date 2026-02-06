Sticco sobre el acuerdo Argentina-EE.UU.: ‘Algunos sectores se verán afectados’

El economista Daniel Sticco analizó el reciente entendimiento entre Argentina y Estados Unidos, resaltando su gran potencial exportador y los desafíos en competitividad y sectores sensibles.

En una reciente aparición en Canal E, Daniel Sticco destacó la magnitud del mercado estadounidense, que cuenta con 348 millones de habitantes, casi ocho veces la población de Argentina. Además, su Producto Bruto Interno (PBI) asciende a 30 billones de dólares, más de 35 veces el PBI argentino. Según Sticco, este acuerdo representa una «ventana de oportunidades» para el país.

Validación del Acuerdo por el Congreso

El economista advirtió que la implementación del acuerdo no será inmediata, ya que deberá ser validado por el Congreso de la Nación. Sin embargo, subrayó las ventajas estructurales del entendimiento, como la complementariedad estacional: «Mientras Estados Unidos atraviesa el invierno, Argentina se encuentra en verano», lo que facilitará el intercambio de productos agrícolas.

Impactos Diversos del Acuerdo

Sticco destacó que los efectos del acuerdo serán variados. «Habrá sectores perjudicados que se sentirán amenazados por la mayor oferta de productos; sin embargo, también habrá sectores que se beneficiarán considerablemente», explicó.

Aumento Sostenido de Exportaciones de Carne

Entre los beneficiados, el economista mencionó la carne vacuna premium. Las exportaciones de cortes Hilton podrían aumentar de 20.000 toneladas anuales a 80.000 toneladas, un crecimiento que multiplicaría casi por cinco el valor actual de esta exportación.

Oportunidades en Minería y Energía

Sticco también hizo hincapié en las potencialidades en el sector de la minería y la energía. «Los llamados minerales críticos ofrecerán un gran impulso a Argentina, fomentando inversiones y exportaciones», afirmó.

Dificultades para Sectores Expuestos

Sin embargo, el economista advirtió sobre los posibles riesgos para industrias más vulnerables a la competencia externa, como la industria textil y algunas fábricas de autopartes. A pesar de esto, aseguraron que los cambios no serán inmediatos: «Este proceso será gradual; no esperemos una invasión de productos americanos de la noche a la mañana», concluyó.