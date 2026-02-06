Córdoba rebaja la Tasa de Justicia al 2% para mejorar el acceso a los tribunales.

La provincia de Córdoba da un paso significativo hacia la mejora del acceso a la justicia al anunciar la reducción de la Tasa de Justicia al 2% para el año 2026. Esta decisión busca aliviar la carga económica sobre los ciudadanos que enfrentan procesos judiciales.

En un contexto donde la economía exige medidas de austeridad, el Ministerio de Economía y Gestión Pública de Córdoba ha oficializado la reducción de la Tasa de Justicia, que disminuirá del 3% al 2% a lo largo de todo el ejercicio 2026. Esta medida, establecida mediante la Resolución n.° 38, responde a una solicitud del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia y reducir las barreras financieras para quienes deben litigar en la provincia.

Compromiso del Poder Judicial

Bajo la dirección de Domingo Sesin, el TSJ ha fundamentado su pedido en la necesidad de garantizar el derecho constitucional al acceso a la justicia. Según el Acuerdo n.° 01, esta iniciativa busca «atenuar las cargas económicas» de los ciudadanos, aplicando principios de equidad y justicia. De forma paralela, el Poder Judicial se ha comprometido a reducir sus gastos operativos, en un esfuerzo por equilibrar las cuentas públicas frente a esta disminución de ingresos tributarios.

Cálculo y Ajuste de la Tasa

La nueva normativa también especifica cómo se calculará el tributo en relación con el impuesto inmobiliario. A partir de ahora, el valor de referencia será la base imponible del Impuesto Inmobiliario de 2025, la cual se ajustará según la inflación acumulada (IPC) entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, estimada en un 28,3%.

Evitar Incrementos Excesivos

Esta decisión administrativa tiene como objetivo evitar que el aumento en las valuaciones fiscales eleve desproporcionadamente el costo de los procesos judiciales. Al mantener una correlación razonable con la capacidad contributiva de los litigantes, el Gobierno provincial y el Poder Judicial buscan brindar certeza tanto a abogados como a particulares, en un año donde la actualización de tasas y servicios será pronunciada.