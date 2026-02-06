General ruso Vladimir Alekseyev, en estado crítico tras un tiroteo en Moscú

Un alto oficial militar ruso, clave en los servicios de inteligencia del país, ha sido hospitalizado tras un ataque a balazos en Moscú, generando conmoción y especulaciones sobre la seguridad de las autoridades.

El teniente general Vladimir Alekseyev fue víctima de varios disparos en el interior de su edificio de apartamentos el viernes. La información sugiere que se encuentra en estado crítico y ha sido sometido a una cirugía, permaneciendo en coma, según fuentes cercanas.

Detalles del Ataque en el Corazón de Moscú

Alekseyev, de origen ucraniano y actual subdirector de la agencia de inteligencia militar rusa, el GRU, fue atacado por un desconocido. Este organismo es famoso por su participación en operaciones encubiertas que incluyen tanto ataques como espionaje internacional.

Un Actor Clave en la Guerra en Ucrania

El general ha sido fundamental en el asesoramiento al presidente Vladimir Putin durante la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. También ha manejado otras operaciones estratégicas, siendo una figura central en las empresas militares privadas del país.

Implicaciones Posteriores al Rebelión de Wagner

Tras la breve rebelión del grupo Wagner, se rumorea que Alekseyev había caído en desgracia en el Kremlin, a pesar de haber mantenido su posición. Su nombre también figura en sanciones impuestas por EE. UU. y el Reino Unido por actividades relacionadas con la interferencia electoral y ataques con agentes nocivos.

Responsabilidad e Implicaciones Internacionales

Por el momento, no se ha reclamado la autoría del ataque, aunque la sospecha recae sobre Kyiv. El comandante del regimiento Azov, Denys Prokopenko, insinuó en una publicación de X que si Alekseyev sobrevive, vivirá en constante temor.

El Contexto Geopolítico del Ataque

Lo insólito del ataque es su sincronización, justo un día después de que delegados de Rusia y Ucrania se reunieran en Abu Dhabi para discutir un posible avance en las negociaciones de paz. Ante esto, algunos en Moscú creen que esta acción podría ser un intento de sabotear tales esfuerzos.

Ciberseguridad y Críticas a las Fallas en la Seguridad

A raíz del ataque, expertos en seguridad han comenzado a cuestionar la efectividad de las medidas de protección alrededor de altos mandos militares rusos. Andrei Soldatov, un especialista en estos temas, calificó la seguridad como “increíblemente descuidada”, sugiriendo que debieron aumentar la protección debido a la situación actual.

Conocer quién fue el responsable de esta ataque y cómo se llevó a cabo sigue siendo desconocido, alimentando teorías sobre los riesgos que enfrentan los líderes rusos en tiempos de conflicto.