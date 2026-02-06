Detenido mientras caminaba por los techos en Kilómetro 8

La policía actuó rápidamente tras la alerta de los vecinos y logró interceptar al sospechoso, que intentó escapar a pie.

Un hombre de 34 años fue arrestado en la noche del domingo en el barrio Kilómetro 8, mientras se encontraba merodeando por los techos de una vivienda. La intervención de las autoridades fue posible gracias a un aviso recibido por el Centro de Monitoreo de la zona.

Un Llamado que Activó la Alerta

El incidente tuvo lugar alrededor de las 22:30 horas en la calle Código 2401. Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría Distrito Kilómetro 8 ubicaron a un hombre que coincidía con las características que los testigos habían proporcionado.

La Huida y la Captura

Al advertir la presencia policial, el hombre emprendió una rápida fuga, pero la persecución no duró mucho. Los uniformados lograron interceptarlo a escasos metros del lugar, procediendo a su arresto. El individuo fue identificado como A.A.

Procedimientos Posteriores a la Detención

Una vez detenido, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde permanecerá hasta que se lleve a cabo la audiencia de control de detención.