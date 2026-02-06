Ofertas Imperdibles del Día

¡Aprovechá las Ofertas Imperdibles de Supermercados Este 6 de Febrero!
El 6 de febrero es el día perfecto para llenar el carrito sin vaciar el bolsillo. Descubrí las promociones que no te podés perder.
Este viernes 6 de febrero de 2026, la oportunidad de ahorrar en tu compra semanal está al alcance de tu mano, con diversas ofertas y descuentos en supermercados y tiendas online.
A continuación, exploramos las mejores promociones del día:
Mercado Libre: Descuento Exclusivo para Compras Seleccionadas
Los usuarios de Mercado Libre pueden aprovechar un nuevo código de descuento para artículos seleccionados. Este es el momento ideal para adquirir productos de tecnología y hogar que ya tenías en mente.
¡Coto se Luce con un 25% de Descuento!
Este viernes, Coto ofrece un atractivo 25% de descuento al pagar con Mercado Pago, incentivando así el abastecimiento del hogar.
Condiciones:
- Aplicable sólo en tiendas físicas (no en Coto Digital).
- Válido excluyendo ciertos productos como cortes de carne, aceites y bebidas de marcas reconocidas.
Supermercado Día: 20% de Reintegro con MODO
Si preferís la cercanía, el Supermercado Día activa un 20% de reintegro utilizando la app MODO, ideal para aliviar el presupuesto mensual.
Detalles de la promoción:
- Tope de $20.000 por usuario mensual.
- Mínimo de compra: $25.000.
- La oferta es válida hoy y mañana, tanto en tiendas físicas como online.
Cuenta DNI: Ahorros en Carnicerías y Comercios de Barrio
La billetera Cuenta DNI sigue brindando su beneficio clásico, perfecto para quienes prefieren comprar en el barrio.
Beneficio: 20% de reintegro en comercios y carnicerías adheridas, con un límite de $5.000 por semana por persona. Un grupo familiar puede maximizar este ahorro usando varias cuentas.
Disco y Vea: Reintegro Máximo con MODO
Para las compras en grandes volúmenes, Disco y Vea ofrecen un 20% de reintegro usando la app MODO, con un alto tope de devolución.
Condiciones:
- Tope de $25.000 por banco por mes.
- Mínimo de compra de $100.000.
- Válido desde hoy hasta el domingo.
El consumidor actual sabe que cada ahorro, por pequeño que sea, suma para equilibrar el presupuesto del mes. ¡No dejes pasar estas oportunidades!