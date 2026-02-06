Ofertas Imperdibles del Día

El 6 de febrero es el día perfecto para llenar el carrito sin vaciar el bolsillo. Descubrí las promociones que no te podés perder.

Este viernes 6 de febrero de 2026, la oportunidad de ahorrar en tu compra semanal está al alcance de tu mano, con diversas ofertas y descuentos en supermercados y tiendas online.

A continuación, exploramos las mejores promociones del día:

Mercado Libre: Descuento Exclusivo para Compras Seleccionadas

Los usuarios de Mercado Libre pueden aprovechar un nuevo código de descuento para artículos seleccionados. Este es el momento ideal para adquirir productos de tecnología y hogar que ya tenías en mente.

¡Coto se Luce con un 25% de Descuento!

Este viernes, Coto ofrece un atractivo 25% de descuento al pagar con Mercado Pago, incentivando así el abastecimiento del hogar.

Condiciones:

Aplicable sólo en tiendas físicas (no en Coto Digital).

Válido excluyendo ciertos productos como cortes de carne, aceites y bebidas de marcas reconocidas.

Supermercado Día: 20% de Reintegro con MODO

Si preferís la cercanía, el Supermercado Día activa un 20% de reintegro utilizando la app MODO, ideal para aliviar el presupuesto mensual.

Detalles de la promoción:

Tope de $20.000 por usuario mensual.

Mínimo de compra: $25.000.

La oferta es válida hoy y mañana, tanto en tiendas físicas como online.

Cuenta DNI: Ahorros en Carnicerías y Comercios de Barrio

La billetera Cuenta DNI sigue brindando su beneficio clásico, perfecto para quienes prefieren comprar en el barrio.

Beneficio: 20% de reintegro en comercios y carnicerías adheridas, con un límite de $5.000 por semana por persona. Un grupo familiar puede maximizar este ahorro usando varias cuentas.

Disco y Vea: Reintegro Máximo con MODO

Para las compras en grandes volúmenes, Disco y Vea ofrecen un 20% de reintegro usando la app MODO, con un alto tope de devolución.

Condiciones:

Tope de $25.000 por banco por mes.

Mínimo de compra de $100.000.

Válido desde hoy hasta el domingo.

El consumidor actual sabe que cada ahorro, por pequeño que sea, suma para equilibrar el presupuesto del mes. ¡No dejes pasar estas oportunidades!