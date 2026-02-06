¿Qué les espera a los afiliados?

La reciente decisión del Gobierno de disolver el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) promete transformar el panorama de la atención médica para cientos de miles de afiliados.

Mediante el decreto 88/2026, publicado el viernes último, el Gobierno busca abordar la crisis que ha llevado al IOSFA a una situación insostenible, afectando entre 550,000 y 700,000 afiliados que enfrentan severas limitaciones en el acceso a servicios médicos.

Un Cambio Necesario

El IOSFA, creado para servir a las Fuerzas Armadas, Gendarmería y Prefectura, ha sufrido un colapso en su operatividad, enfrentando una deuda cercana a los $300,000 millones. A pesar de haber llegado a tener un superávit en años anteriores, diversos problemas administrativos y financieros llevaron a la interrupción de servicios críticos, como oncología y geriatría, afectando a aproximadamente el 30% de sus afiliados.

La Transición hacia Nuevos Entes de Salud

Con el nuevo decreto, se establecerán dos entidades separadas: OSFA, que será responsable de la atención a las Fuerzas Armadas, y OSFFESEG, destinada a la Gendarmería y la Prefectura. Cada organización tendrá autonomía jurídica y financiera, lo que les permitirá manejar sus recursos y servicios de manera independiente.

Impacto en los Afiliados

Durante un período de transición que puede durar hasta un año, el Gobierno garantiza que todos los tratamientos esenciales continuarán sin interrupciones. En los primeros 60 días, los afiliados militares serán transferidos a OSFA, mientras que en 180 días será el turno de los afiliados de fuerzas federales hacia OSFFESEG.

Auditorías y Control

Una de las garantías del nuevo modelo es la implementación de auditorías bajo la supervisión de la SIGEN para asegurar transparencia en la transición. Sin embargo, tanto los afiliados como las fuerzas de seguridad han solicitado una investigación exhaustiva sobre las irregularidades que llevaron a la crisis del IOSFA.

¿Qué Pasará con el Personal y los Recursos?

El proceso de disolución del IOSFA implica también la redistribución de activos y personal. Los empleados de las fuerzas que estaban en el IOSFA retornarán a su jurisdicción original, mientras que los inmuebles se restituirán a las autoridades correspondientes.

La disolución del IOSFA y la creación de estas nuevas entidades representan un paso significativo hacia la mejora de la atención médica para quienes sirven en las fuerzas armadas y de seguridad en Argentina. La implementación exitosa de este cambio dependerá de la administración adecuada y la capacidad para prevenir futuros problemas financieros.