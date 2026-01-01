Netflix: Las Mejores Películas en Uruguay

Descubre las Películas Más Populares en Netflix Uruguay: ¡No Te Las Pierdas!

Con nuevos estrenos y un constante movimiento en el ranking, aquí te presentamos el top 10 de las cintas que están arrasando en Netflix Uruguay. Un recorrido por clásicos, recientes lanzamientos y gemas olvidadas que merecen tu atención.

Netflix ha transformado la forma en que consumimos contenido audiovisual desde su nacimiento en 1997. Con más de 301 millones de suscriptores alrededor del mundo, la plataforma se ha consolidado como la favorita en el streaming, superando incluso las fronteras de su país de origen, Estados Unidos.

Top 10 de Películas Más Populares

1. Hero Dog: The Journey Home

2. El gran diluvio (대홍수)

Un escenario apocalíptico se desarrolla en un día irreversible, mientras los personajes luchan en un piso inundado por la única esperanza de salvar a la humanidad.

3. Adiós, June (Goodbye June)

La talentosa Helen Mirren narra la emotiva historia de una madre que toma las riendas de su despedida en un conmovedor debut como directora de Kate Winslet.

4. La hora de los valientes

Un psicoanalista en servicio comunitario ayuda a un inspector enfrentado al desamor, dejando entrever nuevas oportunidades en medio de la adversidad.

5. El Grinch

El anticlérigo de la Navidad, el Grinch, vive una vida aislada, pero la llegada de la festividad lo lleva a orquestar un plan para arruinar las celebraciones de Villa Quién.

6. Tomb Raider

Tras la desaparición de su padre, Lara Croft se enfrenta a un dilema que la obliga a reclamar su herencia y desentrañar un misterio familiar.

7. Uptown Girls

8. Pokémon Detective Pikachu

En una metrópoli donde humanos y Pokémon coexisten, Tim Goodman, tras la desaparición de su padre, buscará respuestas con la ayuda de un Pikachu que habla y que solo él puede entender.

9. Madagascar

Cuatro amigos del zoológico de Central Park se aventuran en una búsqueda de libertad, descubriendo que la vida salvaje es un reto mayor del que imaginaron.

10. Adiós pequeña, adiós

Inspirada en el bestseller del autor de «Mystic River», esta cinta sigue a dos jóvenes detectives en su búsqueda de una niña desaparecida en un entorno sombrío.

*Es importante señalar que algunos títulos pueden aparecer varias veces en el ranking debido a sus diferentes episodios o entregas, y podrían no contar con descripciones, dado que la plataforma a veces no las proporciona.

Desde su transformación como un gigante del entretenimiento, Netflix ha revolucionado el acceso a películas y series, enriqueciendo su catálogo con contenido original que atrae a diversas audiencias. La inclusión de producciones en múltiples idiomas y formatos ha destacado su compromiso con la diversidad cultural.