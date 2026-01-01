Papa León XIV pide una Roma acogedora para extranjeros al cierre de 2025

En una conmovedora ceremonia de vísperas de Año Nuevo, el Papa Leo XIV expresó su deseo de que Roma sea un refugio para quienes más lo necesitan, haciendo un llamado a la solidaridad y la inclusión.

Un Año Significativo para la Ciudad Eterna

El 31 de diciembre de 2025, el Papa Leo XIV lideró el servicio de vísperas en la majestuosa Basílica de San Pedro. Agradeció a todos los que visitaron Roma durante el Año Santo, que atrajo a millones de peregrinos en una celebración única del cristianismo.

Un Mensaje de Bienvenida y Compasión

Durante su homilía, el pontífice destacó la importancia de la hospitalidad. Hizo eco de las palabras de su predecesor, Papa Francisco, quien había instado a convertir a Roma en un lugar más acogedor para todos. «Deseo que esta ciudad sea digna de sus pequeños, de los ancianos solitarios y frágiles, de las familias que luchan y de quienes han llegado desde lejos en busca de una vida digna», expresó Leo XIV.

Reconocimiento a los Voluntarios y la Comunidad

El Papa también agradeció a los voluntarios que facilitaron la visita de los peregrinos al abrir las puertas de la Basílica y al guiar a las multitudes a través de la Puerta Santa, un símbolo del jubileo.

Un 2025 Marcado por el Cambio

Este año no solo fue significativo por el jubileo, sino también por la histórica elección del primer papa estadounidense tras el fallecimiento de Francisco en abril. El nuevo líder de la Iglesia católica ha continuado la labor de su predecesor, enfocándose en la inclusión y la paz.

Estadísticas del Jubileo y la Participación

Recientemente, el Vaticano publicó cifras que indican que 3.2 millones de personas participaron en diversas liturgias y eventos durante el año. Aunque los números fueron bajos en los primeros meses, debido a la prolongada hospitalización de Francisco, la asistencia aumentó significativamente tras la elección de Leo XIV en mayo.

En esta emotiva ceremonia, también estuvieron presentes el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y otros dignatarios, quienes compartieron la ilusión de un futuro más prometedor para la ciudad.