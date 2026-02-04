Newsan despide a 45 empleados y suspende a 70 en medio de un grave conflicto laboral

Las recientes decisiones de Newsan-Siam, que incluyen el despido de 45 empleados y la suspensión de otros 70, han desatado una ola de descontento en la provincia de Buenos Aires. Los trabajadores desconfían de las justificaciones de la empresa sobre la caída en las ventas, sugiriendo que las medidas son parte de una estrategia más amplia.

Desempleo Encubierto en Newsan

Los ceses de contrato se produjeron en las plantas de Monte Chingolo y Avellaneda, afectando a operarios que acumulaban más de un año de antigüedad. Esta situación es calificada por los trabajadores como «despidos encubiertos», ya que los contratos fueron finalizados bajo la modalidad de contratos a plazo fijo.

Incertidumbre en el Futuro Laboral

A pesar de un acuerdo temporal alcanzado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para mantener los puestos de trabajo durante febrero, el futuro sigue siendo incierto. Directivos de Siam han anticipado que, tras este período, podrían llevar a cabo más desvinculaciones.

Discrepancias en el Diagnóstico Empresarial

Los trabajadores cuestionan la narrativa de crisis presentada por la empresa. Un informe de Moody’s Local enfatiza que Newsan sostiene una posición competitiva sólida y bajos niveles de endeudamiento, deslegitimando así la idea de que atraviesa una emergencia económica.

Diversificación: ¿Una Estrategia de Rentabilidad?

Con una amplia gama de operaciones que incluyen desde la fabricación de electrodomésticos hasta el sector alimenticio, los empleados sostienen que las medidas de despido y suspensión responden a decisiones orientadas a incrementar la rentabilidad más que a enfrentar problemas financieros.

Un Conflicto que se Prolonga

Desde octubre pasado, la situación laboral ha sido precaria, con suspensiones rotativas que afectaron a los empleados. Muchos denunciaron que, al regresar de las vacaciones de enero, no se les permitió ingresar a las plantas de producción, a pesar de que la empresa sostiene contar con un stock sin vender equivalente a seis meses de producción.

Impacto Social y Preocupación entre los Empleados

La incertidumbre y el temor a quedar fuera del mercado laboral son palpables entre los aproximadamente 150 trabajadores permanentes de Newsan. Muchos enfrentan problemas de salud derivados de su trabajo y tienen responsabilidades familiares que dependen de la cobertura médica vinculada a sus empleos.

Contexto Político y Laboral Tenso

Este conflicto laboral se produce en un momento crítico, justo antes del debate en el Parlamento sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La expectativa de nuevos despidos agrega una presión adicional sobre los trabajadores, que hasta ahora han visto cómo cerca de la mitad de su fuerza laboral permanece suspendida sin un horizonte claro de reintegración.