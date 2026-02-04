Leonel Búccolo: ‘El debate sobre el INDEC es más político que económico’

El segundo mes del año comienza con un panorama diferente para los mercados locales, en medio de un clima marcado por la incertidumbre política y datos inflacionarios. El analista Leonel Búccolo señala que, a pesar de los desafíos, existen factores que invitan al optimismo.

Reacciones a los Cambios en el Índice de Precios

Búccolo menciona que «hay cierto ruido político relacionado con el INDEC y la modificación de la fórmula de cálculo, pero en principio, el impacto de este cambio no debería ser tan negativo». En este contexto, destaca que, históricamente, el mercado argentino presenta un volumen bajo en los primeros meses, lo cual afecta la actividad.

Inflación: Proyecciones para el Mes de Enero

El analista anticipa que las principales consultoras proyectan una inflación para enero entre el 2% y el 2.5%. “Es un número algo elevado, pero desde mediados de 2025, la inflación ha mantenido una tendencia ascendente”, aclara. Es fundamental, según Búccolo, que el país mantenga un rumbo macroeconómico claro para no comenzar el 2026 con expectativas inflacionarias erróneas.

Movimientos en Commodities: Oro y Plata en el Radar

Un aspecto a seguir de cerca es la intensa volatilidad en los precios de oro y plata. “Estas oscilaciones se deben a vencimientos de contratos de futuros que generan una gran actividad en el mercado”, explica Búccolo. Esta dinámica puede parecer abrupta, pero para él, representa solo un ajuste natural: “Después de una caída significativa, muchos buscan recomprar y eso favorece una recuperación”, añade.

Bonos Soberanos y Tasa Interna de Retorno: Un Nuevo Paradigma

Búccolo también analiza la situación de los bonos soberanos y la Tasa Interna de Retorno (TIR). “La TIR se mueve inversamente al precio del bono: si este sube, el rendimiento disminuye”, detalla. En un clima de disminución del riesgo país, el experto advierte sobre un desafío cultural: “Con TIRs por debajo del 10%, los inversores deben adaptarse a un nuevo standard”. Resalta la necesidad de diversificar inversión y explorar variables que ofrezcan mayores rendimientos.