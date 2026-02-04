Bastián Jerez despierta del coma tras su accidente en Pinamar

Bastián Jérez, el niño de ocho años que sufrió un grave accidente en Pinamar, ha dado signos de recuperación al despertar del coma. Su madre compartió la noticia en redes sociales, generando esperanza y alegría en su entorno.

Un Momento de Esperanza

En una emotiva publicación en Instagram, Macarena Collantes, la madre de Bastián, anunció que su hijo había despertado y reconocido a su familia. «Gracias, Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo», expresó llena de emoción.

Antes de este alentador despertar, el pequeño había sido sometido a una intervención quirúrgica que, según su madre, fue un éxito. «¡La válvula quedó funcionando perfectamente! Estoy muy orgullosa de vos, Basti!», publicó Macarena, visiblemente aliviada y agradecida.

Detalles de la Intervención Quirúrgica

De acuerdo al parte médico en el que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, se realizó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Esta fue la séptima operación que Bastián ha tenido que afrontar desde el accidente.

El Accidente que Cambió Todo

El incidente ocurrió el 12 de enero en la popular zona de «La Frontera» en Pinamar. Bastián viajaba en un UTV, en brazos de su padre y sin cinturón de seguridad, cuando colisionó de frente con una Volkswagen Amarok. El impacto causó múltiples fracturas en el cráneo del niño y otras lesiones que requirieron su traslado urgente en helicóptero.

Resultados del Test de Alcoholemia

Los análisis revelaron que tanto Naomi Quirós, pareja del padre que conducía el vehículo, como Manuel Molinari, el conductor de la camioneta, dieron positivo en el test de alcoholemia, con niveles de 0,41 y 0,25 gramos de alcohol por litro de sangre, respectivamente. El padre de Bastián, Maximiliano Jeréz, dio negativo en alcohol, aunque todos los adultos implicados permanecen imputados en esta causa.