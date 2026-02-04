Sussan Ley impulsa un frente liberal permanente mientras se desvanecen las esperanzas de reunificación del Coalición

La Fractura en el Coalición: Ley Avanza con un Gabinete Exclusivamente Liberal

La líder de la oposición, Sussan Ley, está lista para anunciar un gabinete liberal en solitario, consolidando la división con los Nacionales, mientras las esperanzas de reunificación se desvanecen.

En un clima de creciente tensión, Sussan Ley y David Littleproud, líder de los Nacionales, sostuvieron nuevos diálogos de paz antes de la sesión de preguntas el miércoles. Sin embargo, ambas partes se mantienen firmes en sus demandas fundamentales, lo que complica la posibilidad de un acuerdo.

La Preparación de Ley para un Gabinete Liberal

Fuentes cercanas a Guardian Australia han confirmado que Ley está lista para avanzar sin los Nacionales, especialmente si persisten en su insistencia de no sancionar a los tres senadores que se opusieron a la legislación sobre discurso de odio del Laborismo. La oposición liderada por Ley ha señalado que dará tiempo hasta el próximo lunes para la reunificación, de lo contrario, procederá a formar un ministerio en exclusiva para los liberales.

Un Periodo de Suspensión en el Centro del Conflicto

Los Nacionales desean que los tres senadores que cruzaron el piso sean reintegrados, mientras que Ley se mantiene firme en exigir una suspensión de seis meses. Esta suspensión es vista como un aspecto innegociable en el acuerdo de paz propuesto, lo cual ha generado resistencia dentro de los Nacionales, quienes expresaron su descontento tras la última reunión del partido.

Posibles Consecuencias y Cambio de Poder

Los altos mandos del Partido Liberal están preparándose para una pronta promoción de seis diputados a la sombra del gabinete, en medio de especulaciones sobre un posible reto a la liderazgo por parte de Angus Taylor. A pesar de los rumores de una inminente fuga en el liderazgo, Ley ha calificado esas afirmaciones como «ridículas».

El Futuro del Coalición en el aire

A medida que la tensión entre los partidos continúa, los Liberales buscan reclamar 12 posiciones en comités que tradicionalmente ocupaban los Nacionales, argumentando que les corresponden como partido opositor formal. Esta acción ha sido criticada por Katy Gallagher, quien describe la situación como un intento sin precedentes del Partido Liberal de expulsar a sus aliados históricos.

Internamente, varios miembros del Partido Liberal creen que hay pocas posibilidades de reunificación antes del 9 de febrero, con varios expresando que el futuro del Coalición está comprometido mientras los Nacionales mantengan su liderazgo actual.

Mirando Hacia Adelante

Con miras a la formación de un gabinete completamente liberal, nombres como Paul Scarr, Zoe McKenzie y Aaron Violi están siendo considerados para promociones. Sin embargo, el panorama no está exento de complicaciones; un posible reto a Ley podría materializarse en marzo, coincidiendo con las semanas de sesiones programadas, lo que podría dificultar la logística de convocatoria a los senadores.