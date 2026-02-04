Javier Milei en Vivo: Últimas Medidas del Gobierno

Crisis y Conflictos en el Gobierno: La Actualidad de Javier Milei

La reciente travesía de Javier Milei, marcada por decisiones controvertidas, sacude el panorama político argentino. Desde la paralización de la medición de inflación hasta controversias sobre importaciones y la reforma laboral, el mandatario enfrenta desafíos fundamentales para ganar la confianza del pueblo.

El escenario se montó en Davos, donde Javier Milei, más rodeado de nieve que de asistencia, decidió postergar indefinidamente la medición actualizada de la inflación por parte del Indec. La razón detrás de esta decisión radica en el temor a que el incremento de ciertos servicios públicos, previsto para los próximos meses, empañara su capital político más valioso: la reducción de la inflación.

Además, este miedo se complementa con el riesgo de que la población perciba estos cambios como una manipulación de las cifras del costo de vida. Esta situación se agrava con la reciente renuncia de Marco Lavagna, exdirector del Indec, en medio de acusaciones del presidente hacia Paolo Rocca, CEO de Techint. ¿Qué pensarán los inversionistas nacionales e internacionales sobre la estabilidad de sus inversiones en un contexto como este?

Defensa de Importaciones y su Impacto en la Economía

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, defendió la apertura a las importaciones, minimizando su supuesto impacto en el empleo. En una entrevista en LN+, utilizó el ejemplo de la compra de jeans, que rápidamente se volvió viral en las redes, para ilustrar su punto. Enfatizó que la prioridad del Gobierno es evitar que los argentinos enfrenten precios excesivos, argumentando que el ahorro de los consumidores podría impulsar otras actividades económicas.

Compromisos en la Emergencia en Discapacidad

Javier Milei aprobó la regulación de la ley de emergencia en discapacidad, después de mantenerla en suspenso por casi un año. La reglamentación, formalizada mediante el Decreto 84/2026, ha generado expectativas y críticas, ya que su implementación enfrenta la presión de brindar respuestas ante las denuncias por la demora en su aplicación.

Controversias en el Ámbito Político

En el marco de un tenso cruce en redes sociales, Juan Grabois planea denunciar a Jorge Macri por «calumnias e injurias» relacionadas con irregularidades en comedores comunitarios. Grabois sostiene que ambos niveles de gobierno están organizando un ataque en su contra, lo que ha desembocado en un clima de desconfianza y rumores.

Reforma Laboral en el Horizonte

La jefa de la bancada oficialista del Senado, Patricia Bullrich, ha asegurado contar con el respaldo de bloques de oposición para convocar una sesión especial destinada a discutir la reforma laboral. Reconoció que se han logrado acuerdos en torno del 95% de los temas, y se prevé que los detalles finales sean revelados antes del debate.

Desafío a Gremialistas y Nuevas Decisiones

En un giro audaz, el Gobierno ha solicitado el desafuero de diez gremialistas del Hospital Garrahan, acusándolos de haber tomado ilegalmente las oficinas de dirección en defensa de sus derechos. Manuel Adorni señaló que este acontecimiento forma parte de una serie de sanciones que buscan poner fin a la era de la «izquierda» que, según él, vive a expensas de la buena voluntad de los argentinos.