Accede a WhatsApp Web en tu PC sin necesidad del celular

WhatsApp ha dado un gran paso al permitir el acceso a su versión web sin necesidad de tener el teléfono encendido, facilitando aún más la comunicación desde la computadora.

La última actualización de WhatsApp ha revolucionado la forma en que los usuarios interactúan a través de su plataforma. A partir de ahora, ya no será imprescindible tener el celular a mano para utilizar WhatsApp Web.

Durante mucho tiempo, la necesidad de escanear un código QR con el smartphone cada vez que se quería acceder a la versión de escritorio fue un gran inconveniente. Esto significaba que el teléfono debía permanecer conectado y operativo, lo que limitaba la experiencia para quienes pasan largas horas frente a la computadora.

Nueva función de dispositivos vinculados

La clave de este cambio está en la incorporación de un sistema de dispositivos vinculados, que permite conectar hasta cuatro dispositivos adicionales a la cuenta principal. Esto significa que, tras una única configuración inicial, el usuario puede acceder a WhatsApp Web sin que el teléfono esté conectado.

Una vez que la vinculación se complete escaneando el código QR una vez, la computadora se transformará en un dispositivo autónomo, capaz de enviar y recibir mensajes directamente desde los servidores de WhatsApp.

WhatsApp Web permite utilizar la app desde cualquier computadora, facilitando el acceso a la mensajería.

Pasos para utilizar WhatsApp Web sin celular

El proceso es sencillo y rápido. Solo debes acceder a la página oficial de WhatsApp Web, escanear el código QR con tu celular la primera vez, y desde entonces, tu sesión quedará registrada.

Esto permitirá al usuario abrir la aplicación en la computadora sin depender del smartphone. Así, podrás:

Interactuar como en la versión móvil:

– Responder mensajes.

– Enviar archivos.

– Utilizar stickers desde el teclado.

Una mejora continua en la experiencia de usuario

Con esta actualización, WhatsApp se aproxima más a la experiencia que ofrecen otras plataformas, como Telegram, que desde hace tiempo permiten un uso más independiente entre dispositivos.

A pesar de que el sistema de dispositivos vinculados es seguro y encriptado, se recomienda cerrar la sesión en computadoras compartidas o públicas y revisar periódicamente la lista de dispositivos conectados desde la configuración de la aplicación para garantizar la seguridad de la cuenta.