Herederos de Rosas piden medida cautelar para evitar que Milei se quede con el sable de San Martín

Los descendientes de Juan Manuel de Rosas han presentado una medida cautelar para impedir que el presidente Javier Milei lleve el sable corvo de San Martín a otro lugar. La polémica se enciende tras un decreto que ordena el traslado del emblemático símbolo nacional.

Los herederos de Juan Manuel de Rosas han tomado acción legal contra Javier Milei con el fin de proteger el sable corvo de San Martín. Este icónico objeto, donado al Estado argentino en 1897, ha sido objeto de un reciente decreto que autoriza su traslado del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo.

Creciente controversia por el traslado del sable

La notoria decisión del presidente Milei se enmarca dentro del Decreto 81 de 2026, publicado el 3 de febrero, que estipula el traslado del sable a la dirección Avenida Luis María Campos 554 en Buenos Aires. La medida ha despertado críticas desde el espacio político Argentina Humana, liderado por Juan Grabois. En su comunicado, los herederos expresaron su preocupación por la preservación del artefacto histórico.

Una historia de robos y retornos

El sable corvo, que fue entregado por el Libertador a Rosas, ha tenido una historia tumultuosa. En dos ocasiones durante los años sesenta fue robado, y en un giro a la historia, fue recuperado gracias a la gestión de Cristina Kirchner en 2015. Desde entonces, había sido custodiado en el Museo Histórico Nacional.

Reacción de la comunidad cultural

María Inés Rodríguez, directora del museo, renunció inmediatamente al enterarse del decreto. En sus declaraciones, comentó que «este conflicto no es nuevo en la Nación, ya sucedió en 1844 cuando San Martín se lo donó a Rosas». Esta controversia se inscribe en un patrón de tensiones culturales que han marcado la historia argentina.

¿Capricho o decisión justificable?

El comunicado de Argentina Humana sostiene que la decisión de Milei carece de justificación lógica y pone en riesgo el patrimonio histórico del país. «Esto no es más que un capricho de Milei, que busca usar un símbolo de nuestra soberanía para su propio espectáculo”, afirmaron los herederos de Rosas.