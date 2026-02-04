Desafíos de la Industria del Acero: Sobrerrepuesta China, Obras Públicas Estancadas e Importaciones en Jaque

La industria del acero en Argentina enfrenta importantes retos, desde la sobreoferta global hasta la falta de obras públicas. Carlos Váccaro, director ejecutivo de la Cámara Argentina del Acero, comparte su análisis sobre la situación actual del sector metalúrgico.

En una reciente entrevista con Canal E, Carlos Váccaro, ingeniero y líder de la Cámara Argentina del Acero (CAA), analizó los efectos de la sobreoferta mundial, la escasez de proyectos de obra pública y el impacto de las importaciones subsidiadas en el sector nacional.

Un 2025 Con Desempeños Dispares

El 2025 se presentó como un año diverso para la industria del acero, con variaciones significativas según los diferentes segmentos. Váccaro mencionó que la Cámara representa tanto a productores de productos planos como de productos largos, esenciales para áreas como la construcción y la metalmecánica. «Cubrimos un amplio espectro de la cadena de fabricación metalmecánica», indicó.

Desmitificando la Caída del Acero Crudo

Uno de los aspectos que generó confusión fue la baja en la producción de acero crudo. Para Váccaro, este indicador no refleja con precisión la situación del mercado. «El acero crudo no es un indicador fiable; debemos centrarnos en los productos laminados», aclaró, resaltando que el comportamiento del mercado varió según el uso final.

Afectación en la Construcción

El sector de la construcción fue el más afectado. «Este segmento vivió un año inusual, ya que está estrechamente ligado a la obra pública, que prácticamente estuvo paralizada», afirmó Váccaro, y añadió que ni siquiera los proyectos privados lograron equilibrar esta caída.

Desafíos Internacionales: Competitividad y Sobreoferta Global

Uno de los principales retos es la pérdida de competitividad a nivel global. Según Váccaro, los impuestos y tasas locales son factores que influyen, pero el problema central radica en la sobreoferta global. «La sobrecapacidad en el mundo es un desafío crítico», advirtió.

El Dominio Chino

China se ha consolidado como el principal actor del mercado. «En 2024, China exportó 111 millones de toneladas y este año podría alcanzar las 120 millones; en contraste, Latinoamérica produce y consume alrededor de 66 millones», detalló. La sobrecapacidad global se estima en 684 millones de toneladas, mostrando la magnitud del problema frente a un consumo argentino de solo 4 millones.

El Impacto del Dumping y la Calidad del Acero Importado

Sobre la competencia desleal, Váccaro fue enfático: «Cuando competimos con China, no lo hacemos contra una empresa, sino contra el Estado chino». Esta afirmación se basa en los subsidios en energía y comercio que distorsionan los precios internacionales.

Referente a la calidad del acero importado, destacó la importancia de cumplir con las normas locales. «Los productos elaborados bajo estándares que respetan los cálculos estructurales no deberían presentar problemas», enfatizó, haciendo hincapié en la relevancia del IRAM.

Consumo Indirecto y Sus Consecuencias en el Empleo

Por último, Váccaro señaló un fenómeno menos accesible: «No debemos enfocarnos únicamente en el acero importado, sino también en los productos que lo incluyen, como vehículos y electrodomésticos». Aunque, por el momento, no se observan pérdidas significativas de empleo, subrayó la importancia de vigilar las importaciones si la economía comienza a reactivarse.