25 Años del Femicidio de Natalia Melmann: Familia Convoca Marcha en Espera de Resultados de ADN

Este miércoles 4 de febrero, Miramar se unirá en una conmovedora marcha para conmemorar los 25 años del femicidio de Natalia Melmann, una joven de 15 años que fue víctima de un brutal crimen perpetrado por policías bonaerenses. La comunidad se moviliza para recordar y exigir justicia en un caso que aún espera la identificación del quinto involucrado.

La manifestación, que inicia a las 21 horas en las calles 21 y 28, reunirá a familiares de víctimas de femicidios y violencia institucional. Gustavo Melmann, padre de Natalia, expresó el sentir de la comunidad: “La marcha no es solo nuestra, sino de toda la ciudad. La gente ha respondido con un amor inmenso”, comentó en una reciente entrevista.

En los días previos a la marcha, Gustavo y Laura Calampuca, madre de Natalia, se reunieron con representantes de la Fiscalía, donde se les informó que se enviarían muestras de ADN a la Asesoría Pericial de La Plata para avanzar en la investigación y resolver el caso.

Revelaciones del Caso

El femicidio de Natalia, hallada sin vida el 4 de febrero de 2001 en el vivero Florentino Ameghino, dejó una profunda huella en la sociedad. A su cuerpo se le encontraron señales de violencia, incluyendo moretones y fracturas, y la autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas.

Los exámenes médicos confirmaron que cinco hombres, incluidos Ricardo Suárez y Oscar Echenique, fueron responsables del abuso y asesinato, lo que resultó en condenas de prisión perpetua por diversos delitos.

Actualidad del Caso

Recientemente, tres de los policías implicados, Osvaldo Alfredo Sissi, Ángel Sánchez Custodio y José Luis Morillo, se sometieron a exámenes de ADN que son cruciales para identificar al quinto acusado. Otro de los condenados, Oscar Echenique, está bajo apelación por sus salidas transitorias, mientras que Ricardo Panadero enfrenta un nuevo juicio por su participación tras haber sido absuelto en ocasiones anteriores.

Los avances en la causa son vigilados de cerca y el reconocimiento de la lucha de la familia Melmann ha crecido entre la población, que se une para exigir justicia en un clima de creciente sensibilización acerca de la violencia de género en Argentina.