Ucrania ajustará su postura en las negociaciones de Abu Dhabi tras el ataque masivo de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, anunció importantes cambios en la estrategia de negociación del país tras el masivo ataque aéreo lanzado por Rusia, que incluyó 71 misiles y 450 drones. Su mensaje resalta la inalterable intención de Moscú de prolongar el conflicto.

Un Ataque Contundente que Revela la Intención de Moscú

Zelenskyy hizo énfasis en que el reciente asalto aéreo contradice cualquier pretensión de diplomacia por parte de Rusia. “Cada ataque ruso es una confirmación de que no hay cambios en la actitud de Moscú; siguen apostando por la guerra», afirmó en su discurso.

El líder ucraniano mencionó que, en respuesta a estos ataques, la delegación de Ucrania en Abu Dhabi será reconfigurada, aunque no proporcionó detalles específicos de la nueva estrategia que se implementará.

El Frío Invierno y la Intensificación de los Ataques

Con temperaturas que han caído por debajo de los -20°C en Ucrania, los ataques aéreos se han intensificado en las últimas semanas. Zelenskyy criticó a Rusia por aprovechar las condiciones climáticas extremas para aumentar el sufrimiento de la población, sugiriendo que «el terror es más importante para ellos que buscar soluciones diplomáticas».

De acuerdo con el presidente, Moscú ha utilizado la propuesta estadounidense de un alto el fuego para acumular recursos y lanzar ataques durante el invierno, exacerbando la crisis humanitaria.

Las Conversaciones Tripartitas en Abu Dhabi

Las recientes negociaciones en la capital de Emiratos Árabes Unidos no produjeron avances significativos. Aunque todas las partes describieron los diálogos como “constructivos”, el conflicto territorial sigue siendo el principal obstáculo.

Las discusiones se centran en la ocupación rusa de territorios ucranianos, especialmente en el Donbas, donde Rusia ha intentado establecer control desde 2014 sin éxito total en 12 años.

Desafíos en la Búsqueda de Consenso

Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, reconoció la complejidad de las conversaciones, indicando que aunque ha habido progresos en algunos temas, hay otros donde sigue siendo difícil llegar a un acuerdo. Estas dinámicas complican aún más la situación, al tiempo que Kirill Dmitriev, enviado presidencial ruso, dialogó con funcionarios estadounidenses en Miami, aunque los detalles de esas conversaciones permanecen en secreto.