Nico Paz falla penal en el último minuto y se marcha llorando: su DT revela un mensaje de apoyo

En un partido lleno de emociones, Nico Paz se despidió del campo de juego con lágrimas en los ojos tras fallar un penal que pudo haber significado la victoria para Como. El encuentro terminó en un 0-0 ante Atalanta en la 23ª fecha de la Serie A, dejando a los aficionados con un sabor agridulce.

Nico Paz, de apenas 21 años, vivió una jornada de altibajos en el campo. Tras una falta señalada por el VAR, el árbitro sancionó un penal a favor de Como. A pesar de sus esfuerzos, el portero del Atalanta, Marco Carnesecchi, logró detener el tiro en el octavo minuto de tiempo adicional. Este momento, crucial para el encuentro, terminó marcando emocionalmente al joven jugador.

La Reacción de Nico Paz y el Sostén de su Entrenador

Al finalizar el partido, Paz no pudo ocultar su frustración al haberse convertido en el protagonista involuntario de un momento tan decisivo. Su tiro fue ejecutado con potencia reducida y sin sorpresa, lo que permitió a Carnesecchi desviar el balón y mantener el 0-0 en el marcador.

“Es doloroso, pero es parte del proceso. Siempre estamos apoyando a Nico y a todos los jóvenes del equipo», expresó Cesc Fábregas, director técnico de Como, quien intentó consolar a su jugador al salir del campo. Las palabras del entrenador se centraron en la importancia de levantar la cabeza ante la adversidad.

Un Penal Fallido y la Oportunidad Perdida

Este fue el tercer penal que Nico Paz falló defendiendo los colores de Como, el segundo consecutivo. Fábregas destacó la presión del encuentro y la falta de fortuna para abrir el marcador. “Crecimos en el juego, pero a veces el balón no entra», afirmó el entrenador, que también hizo un llamado a mantener el ánimo y la confianza en los próximos partidos.

El Futuro de Como en la Serie A

A pesar de la decepción, Como se posiciona en el sexto lugar de la Serie A con 41 puntos, superando a Atalanta que ocupa el séptimo. Con rivales fuertes en las próximas fechas, como Napoli y Juventus, los jugadores deben aprender rápidamente a sobreponerse a la frustración.

Palabras de Esperanza del DT de Atalanta

Raffaele Palladino, entrenador del Atalanta, también hizo hincapié en la importancia del crecimiento y la cohesión del equipo. “A veces, un punto puede sentirse como una victoria. Lo importante es la mentalidad con la que enfrentamos el juego”, manifestó después del empate que llegó tras una dura derrota en el torneo internacional.

Ambas escuadras salieron del partido con lecciones aprendidas y la mirada puesta hacia el futuro, preparándose para los próximos desafíos. Los aficionados esperan ansiosos ver cómo se desarrollará esta historia para Nico Paz y su equipo, que, a pesar de la frustración, continúan luchando en la Serie A.