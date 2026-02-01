Feijóo cuestiona el respaldo del Gobierno español a Caracas en el encuentro del PPE en Zagreb

El líder del Partido Popular se pronuncia sobre la relación del gobierno español con Venezuela y promete un futuro más confiable para España.

En la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) celebrada en Zagreb, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, denunció la cercanía del gobierno español con el régimen venezolano. Durante su intervención, prometió que si es elegido, restaurará la credibilidad de España en el ámbito internacional.

Defensa de la Democracia en Venezuela

Feijóo expresó su orgullo por el papel del Partido Popular, tanto en España como a nivel europeo, defendiendo la democracia en Venezuela. La intervención de la opositora María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, por teleconferencia, subrayó la importancia de la causa venezolana en el encuentro.

Críticas al Gobierno de Sánchez

El líder opositor no ocultó su «vergüenza» ante el respaldo del gobierno español al régimen de Nicolás Maduro, quien fue arrestado en Nueva York. Feijóo subrayó la legitimidad de Machado y reafirmó su llamado a rectificar la política exterior de España, desvinculándola de intereses personales y económicos.

Restaurando la Confianza Internacional

Enfatizando la necesidad de que España sea un «país fiable», prometió que bajo un gobierno del PP, las políticas exteriores estarán alineadas con los intereses nacionales y europeos. «La política exterior no puede estar guiada por intereses personales», afirmó, destacando su compromiso con la transparencia.

Altos Mandatarios en el Encuentro

El retiro informal del PPE en Zagreb reunió a destacados líderes conservadores, como los primeros ministros de Grecia y Polonia, así como a miembros clave de la Comisión y el Parlamento Europeo. El presidente del PPE, Manfred Weber, anticipó debates sobre la integración europea en un contexto de inestabilidad actual.

La Inmigración como Tema Central

Un aspecto crítico que Feijóo abordará es la reciente regularización extraordinaria de inmigrantes en España. La medida, que podría beneficiar a cientos de miles de personas, plantea inquietudes sobre su impacto en otros países europeos en relación con la libre circulación.

El líder del PP enfatizará que esta decisión se tomó sin el debido debate parlamentario y podría estar en desacuerdo con los acuerdos migratorios europeos, haciendo un llamado a sus colegas europeos para que estén atentos a las implicaciones de esta política.