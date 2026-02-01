Impactante robo a joyería en Londres: ladrones atacan a mazazos a plena luz del día

Un violento asalto a plena luz del día sorprendió a los vecinos de Richmond, al oeste de Londres, donde dos ladrones destrozaron la vidriera de una joyería y escaparon con un valioso botín. La escena, que parecía sacada de una película, fue capturada por testigos y rápidamente se volvió viral.

Este sábado por la mañana, justo alrededor de las 10:30, el local Gregory & Co sufrió un ataque devastador. Los delincuentes, con rostros cubiertos, emplearon mazos para romper el vidrio blindado del establecimiento, llevándose un significativo número de joyas en cuestión de segundos.

El audaz ataque a plena luz del día

Los videos del asalto muestran a los dos encapuchados, quienes no dudaron en golpear repetidamente el blindex. Mientras uno de ellos estaba encargado de romper el vidrio, el otro actuaba rápidamente, llenando una bolsa azul con diversas piezas de valor.

Una fuga rápida y tranquila

El robo fue tan veloz que muchos testigos quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar. Luego de llevar a cabo el asalto, los delincuentes se retiraron caminando con calma hacia Richmond Green, donde lograron mezclarse con la población antes de que alguien pudiera detenerlos.

Reacciones de testigos y confusión en el lugar

Un hecho particularmente sorprendente fue la respuesta de quienes presenciaron el robo. Desde el interior de la tienda, algunos intentaron espantar a los ladrones, pero sus esfuerzos fueron en vano. Varios transeúntes pensaron que se trataba de una filmación, dado que el barrio es frecuentemente usado como set de rodaje.

Investigación en marcha

La Policía Metropolitana de Londres ha confirmado el robo y ha iniciado una investigación, revelando que los mismos delincuentes podrían estar involucrados en otros asaltos cercanos.

La respuesta de los propietarios

En un comunicado, los dueños de la joyería expresaron su conmoción, pero aseguraron que todos se encontraban bien. Aclararon que las joyas de los clientes en reparación estaban a buen recaudo y no fueron robadas. A pesar del cierre temporal, garantizan que reabrirán pronto.

El creciente problema de la inseguridad

Este episodio ha reavivado el debate sobre la inseguridad en las zonas comerciales de Londres y la impunidad con la que operan algunas bandas delictivas, haciéndose sentir aún más en tiempo de actividad comercial.