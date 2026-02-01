Premios Grammy 2026: Horarios, dónde ver la ceremonia y lista de nominados

En menos de 24 horas, Los Ángeles se vestirá de gala para recibir a los íconos de la música en los Premios Grammy 2026, donde artistas como Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar están listos para dejar su huella.

Una Velada Cargada de Expectativas

Este domingo 1 de febrero, la ciudad californiana se convertirá en el epicentro de la música mundial con una ceremonia que promete ser inolvidable. Con millones de espectadores atentos, la entrega de los Grammy no solo celebra la excelencia musical, sino que también es un evento lleno de sorpresas y momentos emotivos.

Artistas que Marcan la Diferencia

Entre los nominados, Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar destacan como los grandes favoritos. Cada uno de ellos tiene la oportunidad de romper récords históricos, lo que añade un nivel adicional de emoción a la gala. Sus trayectorias artísticas, que abarcan distintos géneros y estilos, han dejado una huella imborrable en el panorama musical.

Bad Bunny: Un Fenómeno Global

El puertorriqueño ha revolucionado la música urbana, llevando el reggaetón a nuevos horizontes. Su capacidad para conectar con diferentes audiencias y su enfoque innovador lo convierten en un fuerte contendiente para llevarse varios premios.

Lady Gaga: La Reina del Entretenimiento

Conocida por su voz poderosa y su estilo único, Lady Gaga es otra de las favoritas. Su talento multifacético la ha establecido como una fuerza imparable en la industria, y en esta edición busca reafirmar su legado musical.

Kendrick Lamar: La Voz de una Generación

El rapero y compositor, aclamado por la crítica, es un ícono en la cultura hip-hop. Lamar ha sido reconocido por su capacidad para abordar temas profundos en sus letras, y su presencia en la ceremonia no solo genera expectativa, sino que también resalta la importancia de su mensaje en la música contemporánea.