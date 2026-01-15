Nicolás Pino: ‘Con el acuerdo con la UE, la producción de carne crecerá un 30%’

La reciente firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur promete revolucionar la industria cárnica argentina, aumentando la producción en un 30%. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, ha destacado esta noticia como un gran avance para el sector agropecuario.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, celebró el acuerdo con la Unión Europea, afirmando que permitirá un crecimiento del 30% en la producción de carne. En una entrevista en Modo Fontevecchia, destacó que se requiere previsibilidad y confianza para no solo vender más, sino hacerlo de manera más efectiva.

Un Acuerdo Anhelado

Pino subrayó que este convenio, que se ha estado negociando durante aproximadamente 30 años, llega en un momento crucial para el campo argentino. «Este acuerdo abre la puerta a un consumo masivo en la Unión Europea, un desafío que debe ser asumido con responsabilidad por los productores», señaló.

Desafíos y Oportunidades para Argentina

La posibilidad de exportar no solo materias primas, sino también productos elaborados, representa una oportunidad invaluable. Italia y Francia, reconocidos por su cultura gastronómica, son mercados clave que ofrecen grandes perspectivas para la carne argentina.

Impacto en el Mercado

Pino consideró que el comercio con la Unión Europea no será un asunto unilateral. «Exportar también implica la necesidad de importar, lo cual es fundamental para crear un intercambio comercial equilibrado», explicó.

Colaboración Regional

El presidente de la Sociedad Rural Argentina mencionó que existe un fuerte vínculo con asociaciones rurales de Brasil y otros países de la región, lo que permite el intercambio constante de ideas y estrategias para enfrentar los nuevos desafíos que plantea el acuerdo.

Aprobación Legislativa Necesaria

El acuerdo deberá pasar por el Congreso argentino y el de la Unión Europea antes de su implementación. Pino destacó que este proceso traerá consigo condiciones comerciales específicas que influirán en la futura planificación de los productores argentinos.

Proyecciones de Producción

Argentina tiene un elevado consumo interno de carne, y con el nuevo acuerdo, se espera que la producción aumente considerablemente. Pino predice que se producirán 1 millón de toneladas adicionales, lo que representaría un incremento del 30% en la producción actual.

Con esta noticia alentadora, los productores argentinos están optimistas sobre el futuro de la industria cárnica. La posibilidad de vender carne de alta calidad a mercados exigentes como el europeo es un paso significativo hacia un nuevo horizonte para el campo argentino.