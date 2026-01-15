Santilli se reúne con gobernadores clave para impulsar la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, se lanza a una nueva gira por las provincias en busca de apoyos para la reforma laboral que promueve el presidente Javier Milei. Este jueves tendrá importantes encuentros en San Juan y Mendoza, y el viernes en La Pampa.

El ministro Diego Santilli se reunirá este jueves 15 de enero con los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, como parte de su estrategia para conseguir los votos necesarios para aprobar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El viernes, Santilli se encontrará con el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto.

Reuniones Clave para la Reforma

Fuentes cercanas a la situación revelaron que se espera que Santilli se reúna en la mañana con Cornejo y por la tarde con Orrego. Cornejo, un aliado del oficialismo, ya expresó su apoyo a la reforma, aunque considera que “se quedó corta” en algunos aspectos, sugiriendo que se deberían haber hecho mayores concesiones al sector laboral.

Desarrollo de una Agenda Activa

La reunión con Ziliotto estaba programada para el pasado martes, pero se suspendió debido a condiciones climáticas desfavorables en La Pampa. Además, el viernes Santilli participará en el festival de doma y folklore de Jesús María, Córdoba, coincidiendo con eventos importantes del gobierno.

Apoyo Emergente desde Chaco

En su reciente visita a Chaco, Santilli se reunió con el gobernador Leandro Zdero, quien reafirmó su respaldo a la reforma, señalando que las iniciativas anteriores no han traído resultados positivos. Zdero argumentó que una nueva ley laboral es esencial para reducir el Riesgo País y alcanzar un equilibrio fiscal sostenible.

La Posición del Gobierno

Por su parte, Santilli enfatizó que “ningún gobernador puede estar en contra de una reforma laboral en Argentina”, subrayando que este cambio es vital para dinamizar sectores como la energía, minería y la industria del conocimiento, generando nuevos empleos en el proceso.

Plan de Acción para Acelerar la Legislación

El gobierno busca acelerar la aprobación de la reforma laboral para febrero, ahora que los principales miembros del oficialismo han regresado de sus vacaciones de verano. Patricia Bullrich, líder del bloque de senadores, ha convocado a una comisión que comenzará a trabajar este viernes bajo la dirección de la abogada Josefina Tajes, encargada de analizar las críticas a la propuesta oficial.

Expectativas para el Debate Legislativo

Las discusiones legislativas están programadas para el 26 de enero, con la mira puesta en un tratamiento formal en el inicio de las sesiones extraordinarias previsto para el 2 de febrero. La reforma laboral, uno de los proyectos más ambiciosos del actual gobierno, marca un nuevo capítulo en las políticas económicas del país.