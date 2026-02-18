Non Barro agota entradas y conquista Cosquín Rock

En pleno Cosquín Rock, donde la música no se detiene, Non Barro emerge como el refugio ideal para disfrutar de alta cocina en un ambiente único.

Una Parada Obligatoria en el Festival

Ubicado en las sierras de Córdoba, Non Barro se ha establecido como un restaurante de montaña de alta gama que ofrece un respiro necesario en medio del ajetreo del festival. Esta cuarta edición ha reafirmado su estatus como una opción culinaria diferente, atrayendo a más amantes de la gastronomía que buscan una experiencia más que un simple lugar para comer.

Una Propuesta Única en Cada Plato

Dirigido por la chef Paula Massuh, el restaurante presenta un menú de cuatro pasos que resalta productos locales. Con capacidad agotada en ambas jornadas, el público ha demostrado un gran interés en esta alternativa que va más allá de la típica oferta de comida festivalera.

Cocineros de Renombre

Este año, Non Barro recibió a Dante Liporace, un nombre reconocido a nivel nacional, junto al chef local Julio Figueroa. Juntos, crearon una atmósfera de alta cocina que cautivó a todos los comensales.

Un Viaje Sensorial desde el Comienzo

La experiencia inicia con un aperitivo: una empanada de cabrito de masa negra, creada con carbón activado, acompañada por una yagua de membrillo picante que permite un juego de sabores equilibrado. Esta es solo la primera de varias delicias que esperan a los visitantes.

Ambiente Cuidado y Comodidad

Los comensales se sientan cómodamente bajo una carpa, disfrutando de un espacio que mezcla dinamismo y tranquilidad. Rociadores de agua ofrecen un alivio del calor, mientras el entorno vibrante del festival permanece presente, incluyendo la actividad de la barra y las entrevistas a artistas.

Una Sinfonía de Sabores

El menú sigue con una burrata fresca, realzada por sandía y duraznos, un plato perfecto para el clima del festival. Luego, la milanesa reinventada, que combina espumas de queso y aceitunas, ofrece un giro moderno a un clásico querido.

Cierre Dulce y Placentero

Para culminar la experiencia, un flan casero con dulce de leche cordobés y tierra de cookies deleita a los paladares, dejando una impresión inolvidable.

Un Espacio para Todos

Non Barro ha acogido a familias, parejas y grupos de amigos, todos buscando un momento de relajación antes de regresar a la música. Los asistentes han destacado la diferencia de poder disfrutar de una comida tranquila y bien servida en comparación con el dinamismo típico de otros eventos masivos.

Un Futuro Prometedor

Por cuarto año consecutivo, Non Barro se ha consolidado como un pilar del festival. Las entradas agotadas y las críticas positivas aseguran que este espacio sigue creciendo, marcando la pauta para futuras ediciones y transformando la manera de vivir el Cosquín Rock.