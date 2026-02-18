Desde marzo, Patentes tendrán pago mensual

A partir del próximo mes, los propietarios de vehículos en Buenos Aires deberán estar preparados para un cambio significativo en la liquidación del Impuesto a los Automotores. La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) ha anunciado que el sistema de facturación pasará de ser bimestral a mensual.

Nuevo sistema de facturación para patentes

Desde marzo, los contribuyentes recibirán 10 facturas a lo largo del año, permitiendo así que el Impuesto a los Automotores se abone en 10 cuotas hasta diciembre. Aunque la cantidad total a pagar no se modifica, esta nueva modalidad busca facilitar la planificación financiera de las familias.

Un cambio para mejorar la gestión económica

Según Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, este ajuste tiene como objetivo ayudar a los hogares a administrar mejor su presupuesto. La anterior facturación bimestral concentraba los pagos, lo que, en muchas ocasiones, generaba dificultades para las familias al momento de equilibrar sus gastos.

Con el nuevo esquema, los contribuyentes podrán gestionar sus finanzas de manera más flexible, evitando sobresaltos y permitiendo una integración más equilibrada de los pagos dentro del mes a mes.