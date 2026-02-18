Todos Suspendidos: Solo un Ministro Sobrevive

La Clase Política en el Punto de Mira: Resultados de la Última Encuesta Nacional

La reciente encuesta nacional revela una fuerte crítica de la ciudadanía hacia sus dirigentes, donde ningún político obtuvo una aprobación positiva. Un panorama preocupante para la clase gobernante.

La consultora D’Alessio IROL – Berensztein ha presentado su última edición del Monitor de Humor Social, basada en un exhaustivo abordaje de 800 encuestas realizadas entre el 16 y el 26 de enero. El estudio muestra que la percepción pública sobre los políticos se mantiene crítica, con un claro «suspenso» para todos los evaluados. Un caso notable es el de un ministro que, por su escaso conocimiento a nivel nacional, ha obtenido la peor valoración.

Los Resultados en la Opinión Pública

El informe incluye un interesante ranking de imágenes de 17 políticos y funcionarios en el que ninguno logró obtener más opiniones positivas que negativas. Clarín adelantó que entre los votantes del oficialismo, Axel Kicillof superó en popularidad a Cristina Kirchner.

El Estado de la Economía: Un Tema Candente

Las preocupaciones económicas son notorias en la encuesta, donde el 57% de los encuestados considera que la economía ha empeorado respecto al año anterior. Solo un 42% opina que ha mejorado. Además, el 45% de los participantes confía en que las condiciones económicas mejorarán en el próximo año, aunque el 52% mantiene una visión negativa. Por tercer mes consecutivo, el 61% se siente en un peor lugar económico en comparación al año anterior, mientras que la evaluación del gobierno de Javier Milei muestra un 54% de desaprobación. La inseguridad se posiciona como la principal preocupación de la ciudadanía, con un 64% manifestando esto, seguida por la incertidumbre económica (61%) y la falta de propuestas de crecimiento (57%).

Análisis de la Imagen de los Políticos

El análisis de las imagen de los dirigentes muestra que Patricia Bullrich lidera el ranking con un 41% de valoración positiva, aunque esta cifra ha bajado tres puntos en el último mes. En segundo lugar se encuentran Diego Santilli y el presidente Milei, ambos con un 40% de imagen positiva. En el ámbito del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner se queda con un 29% de aprobación, mientras que Axel Kicillof se mantiene como el opositor mejor posicionado con un 36% de apoyo.

Las Últimas Valoraciones en el Ranking

Al analizar la percepción de los políticos, se observa que ninguno cuenta con un saldo positivo. El ministro de Defensa, Carlos Presti, se encuentra en el último lugar, con solo un 16% de valoración a favor. A continuación, se presentan las imágenes positivas de los principales líderes: Patricia Bullrich: 41% Diego Santilli: 40% Victoria Villarruel: 36% Axel Kicillof: 36% Mauricio Macri: 36%

Este panorama sugiere un desafío considerable para los políticos en un contexto donde la opinión pública se muestra cada vez más crítica y exigente ante sus acciones y resultados.