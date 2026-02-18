Todo sobre el cumplimiento voluntario y la nueva DDJJ de Ganancias

Título: Nuevo Programa de Fiscalización: Menos Sanciones y Mayor Flexibilidad para los Contribuyentes

Bajada: Con el lanzamiento del Programa de Promoción del Cumplimiento Voluntario, los argentinos podrán regularizar su situación tributaria antes de una inspección, evitando multas y sanciones.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha implementado un novedoso programa que revolutionará la relación entre la administración fiscal y los contribuyentes. Esta iniciativa busca facilitar la regularización de inconsistencias antes de las inspecciones formales.

18.02.2026 • 10:39hs • Nuevo régimen





Con el fin de modernizar la fiscalización tributaria, ARCA ha revocado el Título I de la Resolución General 5.364, dando paso al Programa de Promoción del Cumplimiento Voluntario, introducido a través de la Resolución General 5.823.

Este nuevo marco, que comenzó a aplicarse la semana pasada y afecta operaciones desde el 1° de julio de 2026, transformará la dinámica actual: los contribuyentes ya no tendrán que esperar a una auditoría formal para corregir discrepancias; podrán hacerlo de manera anticipada y voluntaria.

Con esto, se busca prevenir multas y sanciones, otorgando un mayor margen de maniobra y tranquilidad a los contribuyentes, en un entorno donde la presión del organismo fiscal será menor.

Implicaciones de la Reforma

Esta reforma se enmarca en la reciente Ley de Inocencia Fiscal y se conecta con la simplificación de la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias.

Para asegurar el funcionamiento del programa, ARCA ha desarrollado diversas herramientas digitales:

Servicios de Asistencia y Control

Nuestra Parte: Una plataforma que muestra información clave sobre cada contribuyente, incluyendo ingresos, bienes y posibles inconsistencias.

Campaña de Inducción: Notificaciones electrónicas que alertan sobre incumplimientos y otorgan un plazo de 30 días para corregirlos.

Requerimientos Electrónicos: Solicitudes formales de información sobre operaciones o gastos, identificadas con un «Código de Acción de Control Electrónico».

Fiscalización Electrónica: Un sistema de controles digitales que se implementarán si se detectan desvíos, con posibilidad de reiteración si no se corrigen dentro del plazo.

Los contribuyentes deberán responder a estas solicitudes a través del SIACE, contando con un lapso de 15 días hábiles, durante el cual podrán adjuntar documentación en formato PDF. Además, se contempla la opción de solicitar una prórroga, una vez.

Ganancias Simplificadas

Paralelamente, la Ley de Inocencia Fiscal incluye una modalidad simplificada de Ganancias, regulada por el Decreto 93/26 y la RG 5.820. Esta modalidad ofrece al contribuyente una declaración jurada precargada que puede ser revisada y presentada.

Si no hay diferencias significativas en esta declaración, se considera válida, cerrando así cualquier discusión impositiva sobre el período en cuestión y anteriores no prescriptos.

El nuevo régimen exige además una ratificación anual, donde la constancia digital adquirida será un respaldo efectivo ante entidades bancarias y organismos de control, alineándose con las normativas de prevención de lavado de dinero.

Nuevas Modalidades de Comprobante

Con las recientes modificaciones, se estableció que ciertos sectores podrán optar por emitir liquidaciones mensuales electrónicas en lugar de facturar cada operación, afectando a bancos, aseguradoras, tarjetas de crédito, instituciones educativas privadas y compañías de medicina prepaga.

Además, se eliminan excepciones y los profesionales que cobren vía judicial también deberán emitir facturas. Es importante señalar que las transacciones con consumidores finales deben incluir la identificación del comprador cuando el monto supere los $10.000.000, a menos que el cliente requiera la identificación para deducir el gasto.

A partir de julio de 2026, también será necesario informar sobre la habilitación o baja de puntos de venta, con plazos específicos alineados a las actividades económicas correspondientes.