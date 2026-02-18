Junior vs. América de Cali: ¡Siga el minuto a minuto EN VIVO de la fecha 7 de la Liga BetPlay!

América de Cali se Prepara para el Duelo Clave ante Junior en Barranquilla

El América de Cali se alista para un enfrentamiento decisivo contra Junior de Barranquilla, un partido que promete alta tensión y emociones en el campo.

Convocados por el América de Cali para el Encuentro El equipo escalado para el partido está listo para dar todo en el campo – Crédito: Jefatura de Prensa del América de Cali.

Contexto de la Liga BetPlay y la Tabla de Posiciones La Liga BetPlay está en su séptima jornada, y el América de Cali busca no solo sumar puntos, sino también mejorar su posición en la tabla. Actualmente, el equipo ocupa el quinto lugar con 10 puntos, pero la competencia es feroz. Estado Actual de la Tabla Mientras tanto, otros equipos como el Inter de Bogotá y Deportivo Pasto lideran la clasificación. Esta jornada es crucial para los escarlatas, quienes necesitan recuperar la confianza tras un desempeño irregular.

Detalles del Partido: Junior vs América de Cali El enfrentamiento se llevará a cabo el próximo miércoles 18 de febrero de 2026, a las 7:30 p.m. en el estadio Romelio Martínez, debido a las obras en el Metropolitano. Se espera un gran apoyo de los hinchas en este histórico escenario.

Expectativas del Encuentro El América viene de una victoria reciente frente a Independiente Santa Fe, lo que revitaliza al equipo. Sin embargo, Junior, pese a una derrota reciente, busca redimirse en casa. La presión está tanto en los escarlatas como en los tiburones, quienes buscan afianzar su lugar en la parte superior de la tabla.