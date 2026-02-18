Se Prevén Caídas de £117 Anuales en las Facturas de Energía en Gran Bretaña

La eliminación de las subvenciones verdes promete una caída significativa en las facturas de energía para los hogares británicos.

Los hogares de Gran Bretaña se preparan para un alivio financiero, ya que se espera que los costos de energía disminuyan en un promedio de £117 anuales a partir de abril, gracias a la reciente decisión del gobierno de retirar las subvenciones verdes de las facturas domésticas. Este cambio, anunciado por Rachel Reeves en el presupuesto de noviembre, implica que la población verá un respiro en su economía.

Pronóstico de reducción de costos de energía

Según Cornwall Insight, una destacada consultoría energética, se prevé que el tope trimestral en las facturas de energía baje a un promedio de £1,641 anuales para un hogar típico con doble combustible, en comparación con £1,758 bajo el límite actual. Esto ocurre a pesar de un ligero aumento en los precios del mercado energético.

Ahorros a pesar de otros costos

La intervención de Reeves podría recortar £145 de la factura promedio anual, aunque el aumento en los costos de mantenimiento y modernización de las redes energéticas podría mitigar estos beneficios. Craig Lowrey, consultor principal en Cornwall, advierte que «el verdadero desafío será mantener estos ahorros en el tiempo, especialmente dado que el Reino Unido sigue invirtiendo en la actualización de su infraestructura energética.»

Continue con la transición energética

Aunque se espera que las facturas de energía caigan, todavía se mantendrán alrededor de un tercio más altas que antes de la invasión rusa de Ucrania, lo que generó una crisis en los mercados energéticos europeos. Esto se debe, en parte, a los elevados precios del gas y los costos derivados de la transición energética del Reino Unido.

Impacto de los precios de gas y red energética

Desde hace cuatro años, el costo del mercado mayorista de gas ha aumentado aproximadamente £170 anuales, mientras que los gastos en las redes energéticas han subido en £143. Lowrey subraya la necesidad de «transparencia y honestidad con el público sobre los motivos de estos cambios y cómo se integran en un plan a largo plazo». Aunque las facturas no disminuirán drásticamente de la noche a la mañana, el camino hacia un sistema energético más seguro y estable está presente si se prosigue con la transición hacia energías más sostenibles.

Un portavoz del gobierno ha declarado: “Esta administración está cumpliendo con la promesa de reducir en promedio £150 los costos de las facturas a partir del 1 de abril. Ofgem anunciará la cifra final del tope de precios de la manera habitual la próxima semana.”