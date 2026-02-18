Nuevo buque se une a la búsqueda mientras la justicia investiga posibles negligencias en el hundimiento

Desesperada búsqueda de Sofía Devries en Puerto Madryn: tercera jornada sin resultados

La desaparición de Sofía Devries, una joven de 23 años, mientras realizaba buceo en Puerto Madryn, sigue impactando a la comunidad. A tres días de su ausencia, los esfuerzos de rescate continúan sin éxito.

Sofía Devries se extravió durante un curso de buceo el último lunes, en una inmersión para obtener su titulación. La joven fue vista por última vez a 25 metros de profundidad en el Golfo Nuevo, donde su pareja indicó que experimentó dificultades para ascender. A pesar de los esfuerzos de sus compañeros por encontrarla, no se han obtenido resultados.

Operativo intensivo por mar y tierra

Esta mañana, la Prefectura Naval Argentina ha incrementado los esfuerzos de búsqueda con la incorporación del Buque SB-15 «Tango», una embarcación equipada para operar en condiciones adversas y con una tripulación de 43 miembros. Este nuevo equipo se une al guardacostas GC-65 y a los buzos tácticos que están realizando patrullajes intensivos en la zona.

Desgarradora advertencia sobre la situación

Ante la difícil situación, la Prefectura ha afirmado que las probabilidades de encontrar a Sofía con vida son «nulas». Estas palabras fueron pronunciadas por Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo, en diálogo con medios locales.

Investigación en curso por posible negligencia

Mientras se llevan a cabo las labores de búsqueda, el Ministerio Público Fiscal investiga posibles negligencias durante el operativo de inmersión. La fiscal general, María Angélica Cárcano, ha declarado que se están revisando todos los aspectos involucrados en el caso. Su departamento trabaja en determinar si hubo delitos asociados a la situación.

Conflicto sobre los tiempos de respuesta

El novio de Sofía, Leonardo Rodríguez, ha criticado la respuesta de la Prefectura, afirmando que se centraron en la burocracia en lugar de realizar una búsqueda inmediata. En una publicación de Instagram, destacó que no se aceptó ayuda de otros buceadores, lo que aumentó su angustia y la de la comunidad.

Condiciones de la inmersión y su contexto

Sofía formaba parte de un grupo de buzos experimentados, que habían organizado su entrenamiento con la empresa Freediving Patagonia. Sin embargo, se había reportado que las condiciones climáticas de la mañana presentaban antecedentes desfavorables, aspecto que fue subestimado por los organizadores. Al final, el grupo decidió sumergirse, aunque con un pronóstico que auguraba visibilidad reducida.

Consecuencias de la inmersión

En el mismo incidente, tres de los siete participantes de la inmersión debieron recibir atención médica, con algunos presentando descompensaciones que requirieron tratamiento en cámara hiperbárica. El instructor de Sofía, que también es su pareja, se unió a los intentos de rescate, pero también tuvo que recibir asistencia.

La búsqueda de Sofía Devries continúa, dejando a familiares y amigos con la esperanza de un desenlace favorable, durante una de las jornadas más difíciles que ha vivido la comunidad de Puerto Madryn.