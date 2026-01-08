Novia de Iñaki Gutiérrez choca contra un poste, da positivo en alcoholemia y no tiene licencia

Escalofriante Accidente de la Influencer Eugenia Rolón: Chocó Bajo los Efectos del Alcohol

Eugenia Rolón, una influencer afín al presidente Javier Milei, protagonizó un accidente este jueves en la costa argentina, donde impactó contra un poste tras dar positivo en un test de alcoholemia. El incidente tuvo lugar en Mar de Ajó, revelando la preocupación por los rituales de conducción seguros en la región.

Este jueves, la influencer de 23 años fue involucrada en un accidente en Mar de Ajó, donde su vehículo chocó fuertemente contra un poste. Las pruebas de alcoholemia realizadas en el lugar arrojaron un alarmante resultado de 1,89, muy por encima del límite permitido en la provincia de Buenos Aires, que establece tolerancia cero.

Detalles del Accidente

Según informaron fuentes policiales, Rolón fue observada conduciendo de manera imprudente momentos antes del choque, que ocurrió alrededor de las 10 de la mañana. A raíz de esto, se implementó el Operativo Sol, que regula el tránsito en la provincia, llevando al secuestro de su vehículo, un Honda Fit.

Consecuencias del Hecho

La policía confiscó el auto y la acompañante de Rolón, Iñaki Gutiérrez, quien forma parte del equipo de comunicación del Gobierno, tuvo que ir a buscarla tras el incidente. Además, se destacó que la influencer no poseía una licencia nacional de conducir válida, lo que complica aún más la situación.

Un Episodio Controversial

El accidente ocurrió en la calle Rivadavia, a escasos cuatro cuadras de la costa, y la causa ha sido derivada al juzgado de faltas de la Costa. Las imágenes publicadas por las autoridades revelan que el vehículo pertenece al padre de Gutiérrez, quien ostenta la cédula azul que lo autoriza a conducirlo.

El Ascenso de Eugenia Rolón