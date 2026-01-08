Greg Abel: El Millonario Destinado a Suplantar a Warren Buffett

Con la reciente asunción de Greg Abel como CEO de Berkshire Hathaway el 1 de enero de 2026, la compañía entra en una nueva era, marcada por la continuidad y la adaptación al cambio.

Una Transición Histórica

Greg Abel ha sido oficialmente designado como el sucesor de Warren Buffett, el icónico «Oráculo de Omaha». A sus 63 años, Abel ha mantenido un perfil bajo, pero su trayectoria lo posiciona como un ejecutivo clave en uno de los conglomerados más poderosos del planeta.

De Humildes Comienzos a la Cima del Éxito

La historia de Abel es inspiradora. Comenzó su camino empresarial vendiendo botellas de refresco vacías por cinco centavos, una experiencia que cultivó su espíritu emprendedor y su enfoque en la optimización de recursos.

Un Pilar en el Sector Energético

Antes de asumir la dirección de Berkshire Hathaway, Abel destacó en Berkshire Hathaway Energy, donde lideró la transformación hacia la eficiencia y la sostenibilidad. Su trabajo en el sector energético le valió la confianza de Buffett y la junta directiva.

El Heredero Natural de Buffett

Desde 2021, figuras como Charlie Munger lo han presentado como el heredero natural del legado de Buffett. En una reunión de accionistas, se confirmó su posición como el candidato preferido.

Confianza y Reconocimiento de Buffett

A pesar de su avanzada edad, Buffett ha defendido la elección de Abel. “Prefiero que Greg gestione mi dinero que cualquiera de los mejores asesores de inversión”, afirmó, destacando su profundo conocimiento del negocio y su visión a largo plazo.

Cambios en la Estructura Salarial

A diferencia de Buffett, quien se mantuvo con un salario simbólico de USD 100,000 anuales, Abel percibirá USD 25 millones al año, colocándose entre los ejecutivos mejor remunerados del índice S&P 500.

Un Estilo de Liderazgo Distintivo

Aunque millonario, gran parte de la riqueza de Abel no proviene de acciones de Berkshire, a diferencia de su predecesor. Su estilo pragmático y habilidades de liderazgo son claves para la estabilidad de una firma que gestiona más de un billón de dólares en activos.