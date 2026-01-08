Condenan en 72 horas a dos narcotraficantes atrapados con cocaína en lancha

En un giro ágil de la justicia, se condenaron rápidamente a dos narcotraficantes en Chaco, marcando un hito en la aplicación de la reciente reforma judicial que permite juicios más expeditivos.

Apenas tres días después de su detención, dos ciudadanos paraguayos fueron condenados a 4 años y seis meses de prisión por el contrabando de más de dos kilos de cocaína. Este caso supone un avance significativo en la región, donde se aplicaron las nuevas disposiciones del Código Procesal Penal en asuntos vinculados al narcotráfico.

Desarticulación de un Caso de Narcotráfico

El 24 de diciembre de 2025, en un operativo de la Delegación de Inteligencia e Investigación Criminal de la Prefectura Barranqueras, se detectó una lancha que ingresaba al país desde Paraguay por un paso no habilitado. Los ocupantes intentaron huir, pero la colaboración entre distintos destacamentos policiales logró su captura en la localidad de Isla del Cerrito, sobre el río Paraná.

Durante la inspección, las autoridades encontraron dos paquetes envueltos en papel metalizado que contenían 2,056 kilos de clorhidrato de cocaína, con un valor estimado de más de 46 millones de pesos. Los detenidos, de 28 y 29 años, fueron trasladados a la Prefectura Barranqueras.

Proceso Judicial Expedito

El 27 de diciembre de 2025, se llevó a cabo una audiencia de formalización donde las partes acordaron un juicio abreviado, un procedimiento facilitado por la reciente reforma del Código Procesal Penal Federal. El fiscal Federico Carniel confirmó que el acuerdo se logró tras la verificación del contenido de las sustancias, que resultaron ser efectivamente cocaína.

La jueza federal, Zunilda Niremperger, dictó sentencia de 4 años y 6 meses por contrabando agravado de estupefacientes, enfatizando la efectividad del nuevo sistema penal.

Avances del Nuevo Sistema de Justicia

Desde el 1 de diciembre de 2025, el Código Procesal Penal Federal se implementa en Chaco, Formosa y Corrientes, optimizando la respuesta judicial en casos criminales. «Contamos con herramientas modernas que nos permiten resolver los casos de manera más ágil y eficiente», destacó Carniel.

Este nuevo enfoque ha resultado en la reducción significativa de los plazos judiciales, permitiendo que procesos que antes tardaban años se resuelvan en 48 horas. Según el Ministerio de Justicia, el sistema ya está en funcionamiento en el 65% del territorio nacional, facilitando la oralidad y la digitalización en los juzgados, lo que promete una justicia más rápida y accesible.